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台南推線上祭祖 從5行政區擴大19個行政區更便民

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市府今天舉行「線上祭拜追思平台」記者會，市長黃偉哲呼籲民眾多加利用平台，兼顧防疫、環保及崇敬先祖。圖／ 台南市府提供
台南市府今天舉行「線上祭拜追思平台」記者會，市長黃偉哲呼籲民眾多加利用平台，兼顧防疫、環保及崇敬先祖。圖／ 台南市府提供

清明連假屆至，伴隨國內疫情逐漸趨緩，預估清明節期間，將湧現大量人潮掃墓祭祖，台南市府今天舉行「線上祭拜追思平台」記者會，說明線上祭祖系統操作方式，便利民眾輕鬆使用，市長黃偉哲呼籲民眾多加利用平台，符合民眾祭祀需求同時落實防疫作為。

黃偉哲表示，線上祭祖，為疫情時代下提供市民安全的祭祀方式，去年11月正式啟用至今，已有300多次的使用次數，顯見疫情影響下，不受距離限制，又能緬懷先人的線上祭拜方式，已逐漸為民眾所接受，並且線上祭祖能同時兼顧防疫、環保及崇敬先祖三方面的需求，期望透過今天的線上操作說明，讓更多市民朋友進一步瞭解並善加利用，有效落實防疫新生活。

民政局長姜淋煌表示，為更符合民眾祭祀需求，線上祭拜系統，從原新營、柳營、鹽水、安南及南區使用，擴大至六甲、官田、大內、山上、下營、麻豆、將軍、西港、七股、安定、新化、玉井、仁德、關廟等19個行政區之公立納骨塔，均可進行線上祭拜，民眾只需至平台申請帳號密碼登入使用，也可選擇簡易追思功能，輸入先人姓名選擇宗教場景，即可進行追思祭拜。

民政局表示，後續將儘速整合永康、白河、後壁、新市、善化、歸仁及南化等7區納骨塔及建置線上祭拜功能，使民眾身處外地亦能追思祖先，同時達到防疫效果。

台南市府今天舉行「線上祭拜追思平台」記者會，市長黃偉哲呼籲民眾多加利用平台，兼顧防疫、環保及崇敬先祖。圖／ 台南市府提供
台南市府今天舉行「線上祭拜追思平台」記者會，市長黃偉哲呼籲民眾多加利用平台，兼顧防疫、環保及崇敬先祖。圖／ 台南市府提供
台南市府今天舉行「線上祭拜追思平台」記者會，市長黃偉哲（右四）呼籲民眾多加利用平台，兼顧防疫、環保及崇敬先祖。圖／ 台南市府提供
台南市府今天舉行「線上祭拜追思平台」記者會，市長黃偉哲（右四）呼籲民眾多加利用平台，兼顧防疫、環保及崇敬先祖。圖／ 台南市府提供

疫情 加利 黃偉哲

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