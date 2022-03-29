疫情擾國際城市交流 台南改派魚頭君前進日本秋田

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響國際城市交流，台南市府最近派出不受邊境管制的吉祥物「魚頭君」到日本秋田市擔任觀光大使，盼為疫情解封後進一步交流做準備。

台南市政府今天發布新聞稿指出，台南在疫情期間不斷發展多元交流模式，持續加強在國際間宣傳台南魅力，最近安排吉祥物魚頭君遠赴日本秋田市，受到秋田市熱烈招待，各種逗趣照片回傳到台南，連台南市長黃偉哲也忍不住說「我很羨慕魚頭君」。

市府指出，代表台南赴日的魚頭君行程滿滿，除了與秋田犬、秋田舞妓、秋田觀光小姐結為好友，也在這些好友陪伴下暢遊許多秋田特色景點，包括到千秋公園與秋田犬同歡、體驗竿燈祭文化的「秋田市民俗藝能傳承館」、冰雪與燈光交織而成的NakaichiWinter Park。

黃偉哲也透過新聞稿表示，城市交流方式在疫情時期受到限制，除了線上視訊會議交流，大家也想盡辦法發展多元又有趣的方式。

黃偉哲表示，台南與日本秋田從去年12月開始，每個月在雙方的官方臉書（Facebook）上互相介紹對方城市，秋田市此時邀請不受邊境管制的魚頭君擔任觀光大使造訪，為疫情解封後兩市未來進一步交流預做準備。