嘉縣高風險裕民橋改建通樂 助地方繁榮發展

嘉義縣中埔鄉裕民橋今天上午舉行通車典禮，裕民橋是嘉義市通往中埔、大埔要道，在宜蘭南方澳斷橋事件後，行政院列為老舊危橋全額補助整修經費，經1年多改建完成，保障行車安全，有助地方繁榮發展。

位於中埔鄉嘉135線的裕民橋，上午舉行通車典禮，嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、中埔鄉長李碧菁等人到場參與；剪綵儀式後翁章梁與地方賢達一同走過新橋梁，並分送紅蛋、紅龜粿給參加民眾。

翁章梁接受媒體聯訪表示，2019年宜蘭南方澳斷橋事件後，全國的危險老舊橋梁成全民注視問題，行政院長蘇貞昌在發生事件後至嘉義縣視察，核定補助嘉義縣10座特殊風險橋梁改建，裕民橋就是其中一座。

翁章梁說，裕民橋經橋梁檢測評估後發現橋梁結構損壞、橋墩阻礙排水，嚴重影響用路人安全，須拆除重建，獲行政院「協助縣市政府加速整建受損橋梁計畫」核定補助新台幣7895萬4千元，於2021年1月5日開工，改建工程歷時1年多，今天通車。

建設處表示，改建後裕民橋新橋總長為76公尺，橋寬為16公尺，為雙跨預鑄箱型梁橋，除增加通水斷面，也可提高橋梁的運輸品質，保護用路人行車安全，便利中埔鄉、大埔鄉與嘉義市及國道3號來往車輛，有助地方繁榮發展。

建設處指出，舊裕民橋於1995年完成，跨越赤蘭溪，為六跨鋼筋混凝土T型梁橋，原橋長72公尺，橋寬14.7公尺，於2019年3月橋梁檢測時，發現主構件多處混凝土嚴重剝落、鋼筋嚴重鏽蝕，易阻礙水流，縣府列為高度風險性重點監控橋梁。