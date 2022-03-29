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嘉市青年僅占2成、20年少1.7萬人 年輕人憂失衡

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
擬參選嘉市議員的時代力量嘉義黨部執行長王浩（右一），表示近兩年嘉市的房價飆漲超過10％，青年人成家壓力愈來愈大。圖／王浩提供
擬參選嘉市議員的時代力量嘉義黨部執行長王浩（右一），表示近兩年嘉市的房價飆漲超過10％，青年人成家壓力愈來愈大。圖／王浩提供

今天青年節，嘉義市已表態參選議員的新人搭上話題，民進黨擬參選人林煒軒說，嘉市20歲到39歲人口，2001年至今少1萬7000多人；台灣基進黨嘉市黨部主委翁渙瑤說，嘉市20歲到40歲人口只占28%，嚴重失衡，盼進入議會成立跨齡議題小組，市府表示，持續強化、整合跨局處政策，讓青年在嘉市安居。

市府社會處長林家緯說，市府盤點社會處、教育處、智慧科技處、建設處及文化局等跨局處的青年政策，以「有事青年實驗室」為藍圖，提出多元培力、職涯就業、創業扶植、創新孵化及公共參與共5大發展目標，並由參議主持「青年業務聯繫平台」，強化跨局處的溝通外，也整合其他配套的政策方案，讓青年朋友在嘉義市能安家宜居。

林煒軒說，嘉市2010年後人口逐步下降，20歲到39歲青年人口更從2001年的高峰，快速持續下降，跌幅達19.8%，嘉市有生活與創業成本低、基礎建設佳、醫療和教育資源充足等優勢，房價負擔能力指標也屬「可合理負擔」，盼市府對青年創業貸款利息的補貼、協助在地青年國際交流與多元興趣探索等，提供產業經濟、社會面全方位政策。

翁渙瑤認為，嘉市20歲39歲的人口只占20%，若20歲至40歲也只28%，全國35.8%，年輕人作為城市發展的原動力，比例嚴重失衡，近來市府持續往觀光、消費性產業前進，可帶來短期刺激，最大問題是沒有新的產業活水，應以交通便利有利條件創造平台，創造資本引入；未來若有機會進議會，將成立跨齡議題小組，跨局處共同討論和解決問題，包括青年創業、產業轉型、居住問題和照護問題等相關議題。

時代力量嘉義黨部執行長王浩說，近兩年嘉市的房價飆漲超過10％，但嘉市薪資水準相較其他都會區低的情況下，青年人成家壓力愈來愈大，除了督促中央地方儘速讓社會住宅完工，未來有進入議會，調整囤房稅、抑制炒作投機行為。

國民黨郭定緯今上午到嘉市植物園，發放「顧嘉口罩」，為紀念黃花崗之役犧牲的革命先烈，背後含義包括勇敢進前、努力不懈、永不放棄，值得青年作為學習的指標，沿途獲民眾支持打氣。

擬參選嘉市議員的台灣基進黨嘉市黨部主委翁渙瑤，表示嘉市青年人口失衡。記者林伯驊／攝影
擬參選嘉市議員的台灣基進黨嘉市黨部主委翁渙瑤，表示嘉市青年人口失衡。記者林伯驊／攝影
擬參選嘉市議員的民進黨林煒軒，指出青年人口20年減少近2成。圖／林煒軒提供
擬參選嘉市議員的民進黨林煒軒，指出青年人口20年減少近2成。圖／林煒軒提供
擬參選嘉市議員的國民黨郭定緯，今到嘉市植物園發送口罩。圖／翻攝臉書粉專嘉倍幸福 一言為定-郭定緯
擬參選嘉市議員的國民黨郭定緯，今到嘉市植物園發送口罩。圖／翻攝臉書粉專嘉倍幸福 一言為定-郭定緯

青年 創業 嘉義

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