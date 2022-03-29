台南市舉辦青年論壇 黃偉哲：推亮點政策吸引年輕人

今天329青年節，台南市政府於成功大學C-Hub一樓舉辦青年話未來「南青逗陣玩創新」青年論壇，邀請行政院政務委員唐鳳進行視訊專題演說，同時解答青年提出的各式問題，現場參與論壇的50位青年朋友，也透過科技、創生、青農、就業等四大議題的分組，暢聊創新想法，分享經驗。

市長黃偉哲表示，青年朋友潛力無限，其發揮的力量可能改變社會，也可能改變國家的未來，日前立法院已通過18歲公民權修憲提案，複決通過之後，投票權就會下修到18歲，未來國家重要事務將納入更多年輕族群的聲音，南市府身為青年朋友的後盾，在推動青年相關政策之餘，也盼與年輕人面對面交流，讓市政更貼近民眾聲音。

黃偉哲承諾，未來市府會持續關注青年人，推動更多亮點政策，也期待青年朋友一起來台南生活、創業，來台南實現夢想與希望。

研考會表示，南市府自2019至2022年2月底新增959家投資案，吸引1159億元投資額，創造1932億元產值，增加3萬3447個就業機會，促進青年創業、就業；2022年生育獎勵金提升為1萬元，擴增公共化教保服務量能，廣義平價公共化比例已倍增至78.4%；落實居住正義推動屯房稅使多屋者多繳稅，並推動台南公宅目標預計2024年可到達6480戶，讓青年好成家，安心育兒；青委會青年委員透過40場次共識會、工作小組會議及交流等提出32案建議案，參採率達8成7，青年意見成為政策過程中的重要觸媒。

研考會主委戴偉峻表示，傾聽青年聲音並不容易，要讓青年勇敢發聲，同時要能理解青年想法，這次論壇就運用OST開放空間工作坊模式，讓青年暢所欲言。此外市府推動青委會，辦理論壇、工作坊等各類交流，打造青年溝通平臺，讓市政融入青年聲音，共創共好。

今日論壇還有成大校長蘇慧貞、崑山科大副校長鐘俊顏、成大規劃設計學院院長陳建旭、成大人文社會科學中心副主任徐珊惠、臺南大學課外活動組組長陳威仰、台樂學網總經理張財銘、A-LINE Radio執行長童佳容等人來現場為青年打氣。青年委員涂菀茜、郭欣雅、陳文彥、陳柏仰、陳正明、林韡勳等也出席參與。