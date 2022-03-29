農業為國本 南市農民節表揚128名傑出農民、農事單位

台南市政府今上午在走馬瀨農場舉辦農民節表彰大會，由市長黃偉哲表揚128位各領域模範單位及人員，也期盼在南市府、農民與農政人員協力合作，持續為南市農業努力。

黃偉哲指出，農業為國家根本，市府相當重視南市農業發展，為提升內外銷品質及調節產銷平衡，成功爭取5億元設置玉井農產加工及冷鏈物流中心，及1點5億元設置將軍智慧水產加工及物流運籌中心，未來完成後，讓農產品產銷能更順利。

黃偉哲進一步表示，感謝農會在人口老化趨勢下，各農會紛紛辦理綠色照顧為年老農民服務，其中麻豆農會更獲得全國優良典範單位，非常不容易。

農業局長李建裕指出，今年表揚項目主要是針對南市在農業生產及推廣農業政策傑出單位及人員，獎項包含全國優良產銷班、參加全國農業競賽特優人員、110年度台南市文旦評鑑特等獎優良農戶、績優青年農民、全國農村稻香米點創意競賽特優單位、推動農村再生績優人員等共30類128個單位及個人，對南市農業推動及推廣助益良多。