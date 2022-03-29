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台南二處忠烈祠及軍人忠靈祠春祭 黃偉哲：有國才有家
台南市各界公祭革命先烈暨陣亡將士春祭典禮，今天分別在南區忠烈祠、新化區忠烈祠及永康區軍人忠靈祠等三地舉行，市長黃偉哲主持南區忠烈祠公祭眾烈士英雄，表彰其成仁取義的精神，黃偉哲表示，有國才有家，看到近日烏克蘭軍民同心守護家園的決心，值得我們學習，更應向守土捐軀的烈士致上最高敬意。
典禮中由市長黃偉哲向國民革命烈士上香、獻花、獻果、獻酒，司儀恭讀祭文後，黃偉哲帶領全體人員，向烈士牌位行三鞠躬禮，市議員王家貞、許至椿也蒞臨參加。典禮最後黃偉哲向遺族代表一一慰問，表達關懷之意。
市府表示，忠烈祠奉祀者，為殉職並有其重大忠貞事蹟，且足資矜式之軍警消人員為主，以表彰、褒揚與紀念烈士的忠烈行為，目前供奉於南市南區忠烈祠之烈士牌位共計301名；另供奉於新化忠烈祠之牌位共計295名。
今天的春祭典禮，除了市長黃偉哲親臨南區忠列祠主祭，新化區忠烈祠及永康區軍人忠靈祠春祭典禮，則分別由副市長戴謙及副市長趙卿惠擔任主祭官。
民政局長姜淋煌表示，因目前全國疫情警戒尚未完全解除，為降低風險，減少陪祭者人數，參與的家屬及陪祭人員均全程佩戴口罩，並保持社交安全距離。
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