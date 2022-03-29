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台南築角計畫躍大學青年躍躍欲試 營造社區新亮點

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南後壁頂長社區長短樹公園老屋打造的2樓網美拍照空間。記者吳淑玲／攝影
台南後壁頂長社區長短樹公園老屋打造的2樓網美拍照空間。記者吳淑玲／攝影

台南市都發局推動臺南築角計畫，透過大學青年團隊將社區閒置角落打造成新亮點，已見效果，此計畫今年續推動，已有各大學36組青年團隊報名，為歷年最多。都發局表示，接著評選出受補助隊伍，營造社區新亮點。

南市都發局向營建署爭取城鎮風貌計畫補助，推動築角計畫，去年受疫情影響，雖有部分活動受阻，但台南築角表現去年仍榮獲全國特優。都發局長莊德樑指出，今年的報名活動盛況空前，有逢甲、銘傳、淡江、中原、文化、嘉義、高雄、勤益、南華大學，台南藝大，及崑山、南應、正修科大及明道大學等涵蓋了景觀、建築及空間設計系所的學生組隊報名，儼然已成為青年學子學涯必定參加的盛事。

各地社區團體已經陸續提出營造點，希望藉由這個計畫能和年輕人合作，共同改造閒置角落，目前已提出11個營造點，包括新營姑爺、鹽水竹埔、後壁竹新等社區提出的舊宅空地，新營南紙、鹽水月津風華及永康鹽興等團體提報的糖鐵沿線閒置地；官田、大崎及白河福安宮提出的聚落轉角，也有北區大仁的眷村頹屋，將打造為聚落核心亮點，居民都期盼能為舊時場域帶來新的氣象。

都發局表示，所有預計營造的地點都拍攝了短片，上傳到Youtube讓有意合作的青年與社區聯繫，作為初步媒合規畫。3月26日已開過媒合會議，接著將會有同一個社區多組學生提案競爭的情況，將於5月評選，選出受補助的隊伍。

青年 台南 糖鐵

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