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台灣蘭展回饋地方擴大 白河區居民免費入園

中央社 / 台南29日電

2022台灣國際蘭展26日於台南市後壁區台灣蘭花生物科技園區登場，吸引不少參觀人潮，考量對鄰近的白河區帶來交通衝擊，市府今天宣布，白河居民可比照後壁居民免費入場。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，睽違2年的台灣國際蘭展已於26日登場，開展首個週末就已經吸引超過3萬名民眾參觀，蘭創館與農業精品館的生物科技及農業相關業者，現場銷售金額突破新台幣130萬元，為沉寂2年的蘭花生技園區帶來蓬勃生氣。

台南市農業局指出，台南市長黃偉哲在蘭展開幕當天指示，評估擴大讓白河地區民眾免費參觀蘭展可行性，希望讓更多在地居民體驗蘭展帶動的效益，經與蘭展執行單位台灣蘭花產銷發展協會研議，即日起至4月5日，白河地區民眾也可比照後壁區居民，憑身分證免費入園。

黃偉哲上午在走馬瀨農場接受媒體聯訪表示，雖然舉辦蘭展的地點是在後壁區，但是緊鄰著白河，進出的車潮、道路交通各方面也會對白河造成衝擊，因此回饋白河區民眾，讓在地居民也可免費參觀蘭展。

台南市農業局指出，今年台灣國際蘭展邀集多家業者進駐販售蘭花周邊好物，還有台南優質的農特產品供選購，通往蘭花公園後方還有美食區可以品嚐各式美味餐點，希望讓民眾逛得開心、買得愉快。

白河 台南 黃偉哲

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