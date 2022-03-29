快訊

烏克蘭戰報：俄國放棄「去納粹化」的新停火談判？

16歲高中少年慶生喝酒「被拱跳淡水河」 3天後變浮屍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林調整市區公車停靠站拚運量 101、102號首發通車

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
嘉義區監理所長黃萬益（左二起）、雲林縣議員賴淑娞、縣長張麗善、議員周秀月等人今天首搭試乘101、102號市區公車。記者陳苡葳／攝影
嘉義區監理所長黃萬益（左二起）、雲林縣議員賴淑娞、縣長張麗善、議員周秀月等人今天首搭試乘101、102號市區公車。記者陳苡葳／攝影

雲林縣政府工務處優化2條原始市區公車路線101、102號，今天通車，並改雙向對開，每小時1班車，停留市場、醫院及學校等熱門站點，全程一段式票價，全票20元、半票10元，持電子票證或敬老愛心卡免費搭乘。

據統計，雲林縣市區公車運量每年平均近30萬人次，2018年實施電子票證免費搭乘後，成長5.1成、約41萬人次，近3年受疫情影響，下降至2成左右；工務處長汪令堯表示，透過數據分析發現，市區公車主要客群是長者或學生，此次汰除運量低的站點，視離、尖峰時段及各族群使用習慣，重新調整路線。

101、102號公車原平日20班、假日16班，起點皆是斗六火車站，行駛方式是單向順行環繞，停靠各站點，因無逆行，造成有些乘客得另想辦法轉乘或接駁，相當不便，加上原本有些站點在狹小道路旁，駕駛不易，拉長行車時間，班次偶會延遲，均是造成民眾乘車意願降低的因素。

運輸管理科長陳怡燕說，經調整後，這2條路線改成雙向對開，平日24班次、假日20班次；101號起點斗六火車站，行經鎮北里、斗六棒球場、鎮西國小、雲林溪、慈濟斗六分院、雲林監理站、雲林縣稅務局、雲林科技大學、鎮南國小、社口遊客中心、成大醫院、受天宮、勞工育樂中心及環球科技大學；另平日有10班次、假日6班次開進環科大校內。

102號起點斗六火車站，行經台電公司雲林區處、台電大樓、斗六派出所、洪揚醫院、斗六國中、育英北街路口、明德北路一段路口、萬年路173巷口、萬年庄、雲科工業區服務中心、虎溪豐泰、虎溪里、洪厝社區、崙仔集會所。

縣長張麗善今天首搭試乘時表示，縣府投入7200萬元採購6部低底盤無障礙電動公車，上下車門不設階梯，方便乘客安全踩踏，每部車可坐28人、站立19人，另設輪椅停泊空間及無障礙斜板。

張麗善指出，該款電動公車，每年平均可減少12萬公斤碳排量，縣府一年補助雲林客運900萬元經費營運，現行2條路線各3部車，採固定班次，乘車資訊會公告在縣府官網，也可至雲林客運查詢及掌握公車動態。

雲林縣市區公車101、102號重新調整停靠站後今天通車，並改雙向對開。圖／雲林縣政府提供
雲林縣市區公車101、102號重新調整停靠站後今天通車，並改雙向對開。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善持電子票證搭乘雲林縣市區公車，全程免費。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善持電子票證搭乘雲林縣市區公車，全程免費。記者陳苡葳／攝影
雲林縣101、102號市區公車是無障礙電動公車，設有輪椅停泊空間及無障礙斜板方便上下車。記者陳苡葳／攝影
雲林縣101、102號市區公車是無障礙電動公車，設有輪椅停泊空間及無障礙斜板方便上下車。記者陳苡葳／攝影
雲林縣2條市區公車101、102號路線經調整後，今天通車。記者陳苡葳／攝影
雲林縣2條市區公車101、102號路線經調整後，今天通車。記者陳苡葳／攝影

雲林 斗六 公車

延伸閱讀

兒童節情報！雲林6地點有獎闖關活動 還有iPad抽獎

企業霸氣捐贈14億元AI模型訓練軟體 培養雲林科技人才

18歲公民權修憲案通過 張麗善肯定年輕人創造更好未來

穩定蒜價 張麗善喊話中央：減進口、多補助、多吃蒜

相關新聞

農業為國本 南市農民節表揚128名傑出農民、農事單位

台南市政府今上午在走馬瀨農場舉辦農民節表彰大會，由市長黃偉哲表揚128位各領域模範單位及人員，也期盼在南市府、農民與農政...

台南市舉辦青年論壇 黃偉哲：推亮點政策吸引年輕人

今天329青年節，台南市政府於成功大學C-Hub一樓舉辦青年話未來「南青逗陣玩創新」青年論壇，邀請行政院政務委員唐鳳進行...

台南二處忠烈祠及軍人忠靈祠春祭 黃偉哲：有國才有家

台南市各界公祭革命先烈暨陣亡將士春祭典禮，今天分別在南區忠烈祠、新化區忠烈祠及永康區軍人忠靈祠等三地舉行，市長黃偉哲主持...

台南築角計畫躍大學青年躍躍欲試 營造社區新亮點

台南市都發局推動臺南築角計畫，透過大學青年團隊將社區閒置角落打造成新亮點，已見效果，此計畫今年續推動，已有各大學36組青...

雲林調整市區公車停靠站拚運量 101、102號首發通車

雲林縣政府工務處優化2條原始市區公車路線101、102號，今天通車，並改雙向對開，每小時1班車，停留市場、醫院及學校等熱...

18歲公民權修憲案 南市綠議員批朱立倫「提籃假燒金」

立法院於25日成功三讀通過將18歲公民權修憲案送出，台灣將進行首次修憲案公民複決程序，國民黨主席朱立倫卻反對修憲案綁年底...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。