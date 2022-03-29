雲林調整市區公車停靠站拚運量 101、102號首發通車

雲林縣政府工務處優化2條原始市區公車路線101、102號，今天通車，並改雙向對開，每小時1班車，停留市場、醫院及學校等熱門站點，全程一段式票價，全票20元、半票10元，持電子票證或敬老愛心卡免費搭乘。

據統計，雲林縣市區公車運量每年平均近30萬人次，2018年實施電子票證免費搭乘後，成長5.1成、約41萬人次，近3年受疫情影響，下降至2成左右；工務處長汪令堯表示，透過數據分析發現，市區公車主要客群是長者或學生，此次汰除運量低的站點，視離、尖峰時段及各族群使用習慣，重新調整路線。

101、102號公車原平日20班、假日16班，起點皆是斗六火車站，行駛方式是單向順行環繞，停靠各站點，因無逆行，造成有些乘客得另想辦法轉乘或接駁，相當不便，加上原本有些站點在狹小道路旁，駕駛不易，拉長行車時間，班次偶會延遲，均是造成民眾乘車意願降低的因素。

運輸管理科長陳怡燕說，經調整後，這2條路線改成雙向對開，平日24班次、假日20班次；101號起點斗六火車站，行經鎮北里、斗六棒球場、鎮西國小、雲林溪、慈濟斗六分院、雲林監理站、雲林縣稅務局、雲林科技大學、鎮南國小、社口遊客中心、成大醫院、受天宮、勞工育樂中心及環球科技大學；另平日有10班次、假日6班次開進環科大校內。

102號起點斗六火車站，行經台電公司雲林區處、台電大樓、斗六派出所、洪揚醫院、斗六國中、育英北街路口、明德北路一段路口、萬年路173巷口、萬年庄、雲科工業區服務中心、虎溪豐泰、虎溪里、洪厝社區、崙仔集會所。

縣長張麗善今天首搭試乘時表示，縣府投入7200萬元採購6部低底盤無障礙電動公車，上下車門不設階梯，方便乘客安全踩踏，每部車可坐28人、站立19人，另設輪椅停泊空間及無障礙斜板。