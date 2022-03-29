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18歲公民權修憲案 南市綠議員批朱立倫「提籃假燒金」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員呂維胤。圖／呂維胤提供
台南市議員呂維胤。圖／呂維胤提供

立法院於25日成功三讀通過將18歲公民權修憲案送出，台灣將進行首次修憲案公民複決程序，國民黨主席朱立倫卻反對修憲案綁年底九合一選舉。對此，台南市議員呂維胤直批國民黨技術杯葛修憲案，無疑是「提籃假燒金」！

呂維胤表示，國民黨團先前多次杯葛修憲案，最後受輿論風向影響下才終於肯參與投票，現在朱立倫卻又以民進黨反對公投綁大選的主張為由，反對18歲公民權修憲案綁年底大選，表面上支持，實質上卻技術性杯葛修憲案。

呂維胤指出，公投案和修憲案兩者的成案率和門檻完全截然不同，2017年公投法修法過後，現行的公投門檻從提案、連署人數都大幅降低，公投通過票數則從選舉人總數1/2降為1/4，且有效同意票超過不同意票，即為通過。因此從2018年到現在14項公投連署皆全數通過，其中又僅7件不同意，成案率50%。

呂維胤指出，依照《憲法增修條文》第十二條規定，修憲案於立法院三讀通過後須公告半年，後應於3個月內投票複決，且有效同意票需過選舉人總額之半數，也就是要獲得965萬以上的同意票才能修憲成功，門檻相當高。

呂維胤直批，將差異甚大的公投與修憲案混為一談，完全是模糊焦點、惡意阻撓，國民黨竟然不支持18歲公民修憲案，為何還要大聲說自己是第一線支持修憲？

呂維胤呼籲，年底的修憲案是台灣民主史上的新篇章，為了通過高門檻，需要大家踴躍參與年底投票，一同為青年公民權努力。不要為了政治算計惡意杯葛、萬般阻撓，降低修憲通過率。

修憲 公投 國民黨

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