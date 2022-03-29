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獲中央全額補助7千多萬 嘉義縣中埔要道裕民橋今通車
嘉義縣中埔鄉嘉135線裕民橋是山區居民來往市區要道，2019年遭判定危橋，獲中央補助全額7895萬餘元，今上午通車典禮，縣長翁章梁、立委陳明文等牽著中埔鄉立幼兒園學童手，見證歷史性一刻。翁章梁說，裕民橋通車後，促進地方繁榮更保障用路人安全。
裕民橋跨越赤蘭溪原建於1995年，為六跨鋼筋混凝土T型梁橋，原橋長72公尺、寬14.7公尺，2019年3月橋梁檢測時，發現主構件多處混凝土嚴重剝落、鋼筋嚴重鏽蝕，易阻礙水流，嚴重影響用路人安全被判定成嘉義縣高度風險性重點監控橋梁。
嘉義縣府建設處和中埔鄉公所向中央申請補助，獲行政院「協助縣市政府加速整建受損橋梁計畫3年(109~111)」核定7895萬4千元，2021年1月5日開工，整建工程歷時1年多，今日通車。改建後總長76公尺、寬16公尺，為雙跨預鑄箱型梁橋。
今天上午通車典禮翁章梁、陳明文、中埔鄉長李碧菁等出席，眾人牽著中埔幼兒園幼童的手走過新建成的裕民橋。
裕民村長翁永德說，裕民橋是中埔山區澐水、石硦等地通往市區和國道三號要道，改建前路寬小、橋體鏽蝕斑斑，令人心驚膽跳，如今通車地方都樂見其成。翁章梁說，裕民橋通車後，保護用路人行車安全，有助地方繁榮發展。
中埔鄉公所補充，近3年中埔鄉道路改善方面獲中央補助及縣府、公所自籌約15億6813萬元，包含嘉139線拓寬、嘉134線拓寬、嘉138線柚仔宅橋、中埔和睦都市計畫6號道路等。
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