成大與漢翔合作為太空探測器散熱板升級克服-60℃挑戰

成大與漢翔航空公司昨天簽約合作，這是繼2019年合作為在太空運行的AMS-02高能粒子探測器，研發與製作散熱器後，第二次合作，目標是為主散熱板升級，同時希望能夠在台灣找到關鍵元件，更具挑戰性。

簽約儀式由校長蘇慧貞及漢翔總經理馬萬鈞完成，馬萬鈞表示，這項合作並不是以利益為考量，而是希望藉由學界的力量，帶動國內航太產業的發展。預計在2023年完成， 2024年升空。

「這對於台灣進入太空產業將是重大的一步」計畫主持人成大物理系副教授楊毅指出，太空元件的困難在於必須能夠適應極端的太空環境，例如非常大的高低溫差、高輻射環境以及真空環境對散熱系統也是挑戰。

楊毅表示，計畫中使用的鋁氨熱管就是最關鍵的技術，利用「相變化」將儀器所產生的熱帶走，氨是唯一能夠在負60度的低溫下運行的物質，但氨毒性強，製作上很有挑戰。

同時對於未來台灣自行研發高功率衛星也是重要的歷程，楊毅說，上一次兩方合作的成功交件，已經證明台灣具備太空產業所需的研發量能及製造技術，這次計畫這希望讓台灣脫離代工的地位，進階到加入太空產業自主設計生產的行列。

成大指出，AMS-02實驗是由中研院院士丁肇中率領的國際研究團隊，打造安裝在國際太空站上高精準度的高能粒子探測器，其目的是探索宇宙未知的秘密，及了解宇宙中高能宇宙射線對於未來探空任務的影響。

AMS-02實驗是由16個國家、60多個研究單位，以及超過600名科學家與工程師合作的研究團隊，其中台灣扮演了關鍵的角色，有成功大學、漢翔航空、中央研究院、中山科學院共同參加。

AMS-02高能粒子探測器於2011年5月升空至今已經收集了超過2000億個宇宙射線數據，比過去100年來所有宇宙射線實驗的總合還多。成大表示，這些珍貴的數據提供超乎精準的量測結果，也徹底改變對於宇宙的了解。由宇宙輻射隨時間的變化，提供了未來發展太空旅行中如何克服輻射傷害重要的訊息。