突破疫情台南魚頭君赴日觀光踩點 黃偉哲：我很羨慕！

在疫情期間，台南不斷發展多元的交流模式，持續加強在國際間宣傳台南魅力。台南吉祥物魚頭君最近突破疫情限制，遠赴日本秋田市交流，受到秋田市熱烈的招待，「假交流真觀光」逗趣又享受的照片回傳到台南，市長黃偉哲也忍不住說：我很羨慕魚頭君！

市府表示，曾經多次擔任 台南觀光大使的魚頭君，在疫情之中依然全力以赴宣傳台南魅力，這次跟秋田市合作在其官方粉絲頁 秋田市役所 介紹台南，魚頭君也要帶領大家認識秋田市。

代表台南赴日的魚頭君行程滿滿，一到日本就立即發揮台南魚熱情的本領，與秋田犬、秋田舞妓、秋田觀光小姐等結為好友；也在好友的陪伴下，暢遊訪許多秋田特色景點，包括：到千秋公園與秋田犬同歡、體驗竿燈祭文化的「秋田市民俗藝能傳承館」、冰雪與燈光交織而成的「Nakaichi Winter Park」，還在「雪之動物園」餵食小熊貓並跟水豚君泡澡！

黃偉哲表示，城市交流的方式在疫情時期受到限制，除了線上的視訊會議交流，大家也想盡辦法，發展多元不同又有趣的方式。台南與日本秋田從去年12月開始，每個月在雙方的官方臉書上互相介紹對方的城市。秋田市日前更是邀請此時此刻不受邊境管制的魚頭君擔任觀光大使到秋田市，為疫情解封之後兩市未來的進一步交流預做準備。

台南市政府表示此次魚頭君突破邊際限制赴日交流，也搶先一步為台南市民踩線觀光，為未來邊際解封後的城市交流預作準備。魚頭君公差出國探訪的秋田市景點資訊，可洽臉書台南TODAY。

市府也提供秋田市小知識：

秋田市位於日本本州北部秋田縣的正中央，離東京搭機約1小時，搭乘新幹線約3個小時又40分鐘，這裡四季分明，4月的櫻花、7月的蓮花、9月的大理花以及12月的雪景都引人入勝，8月氣勢壯闊的 秋田竿燈祭 更是非看不可。