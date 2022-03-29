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兒童節情報！雲林6地點有獎闖關活動 還有iPad抽獎

聯合報 / 記者黃于凡陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣4月2日舉辦兒童節活動，6地點主題闖關活動，共計送出6000份獎品，玩APP可再抽iPad等300項好禮。記者黃于凡／攝影
雲林縣4月2日舉辦兒童節活動，6地點主題闖關活動，共計送出6000份獎品，玩APP可再抽iPad等300項好禮。記者黃于凡／攝影

配合2022全民健康運動年風潮，雲林縣將於4月2日舉辦「雲林童樂會」6種特色主題兒童節活動，現場有闖關活動、氣墊城堡、消防演練、才藝活動等。縣長張麗善說，大朋友也可以在兒童節一起同樂，只要下載「雲林好YOUNG 品德藏寶圖」App，揪同學或家人一起來玩品德大富翁，排行榜分數達100分，截圖上傳就可抽iPad平板等獎品。

教育處科長李諺亮表示，為讓孩子就近參加兒童節活動，4月2日特別選定6個地區，規畫不同主題的兒童節闖關活動，讓孩子們都可以就近參加活動，分別有斗六膨鼠公園、虎尾鎮立體育館、斗南國小、麥寮國小、文昌國小、北辰國小，每區都準備1000份小禮物送給闖關成功的小朋友，現場也有氣墊城堡、學生才藝表演、消防演練等活動，讓親子一起參與。

李諺亮說，縣府今年也幫12歲以下的孩子們準備兒童節禮物！繼去年「鬼滅之刃」造成轟動之後，今年準備了YouTube上爆紅日本動畫「天竺鼠車車」的文具組，3月29日起就會陸續在學校把禮物發送給幼兒園和國小的孩子們。

張麗善說，大朋友也有兒童節好康！從4月1日開始至4月7日，只要利用手機或平板下載「雲林好YOUNG 品德藏寶圖」App，揪同學或家人一起來玩品德大富翁，分數達100分，並將畫面截圖上傳到「手遊雲林」粉絲專頁，就可參加4月9日早上10點在鎮西國小公開直播抽獎，獎品包括iPad平板、蛇板、羽球拍組等300份的獎品。

張麗善表示，「雲林童樂會」就是希望雲林囝仔開心享受專屬他們的節日，透過兒童節活動，讓親子一起參加，把親子共學變得更有趣。也希望大家更認識雲林在地文化，培養孩子成為有品德、愛家鄉的乖寶貝，有個快樂又充實的假期。

縣長張麗善（左二）親自頒發兒童節禮物給鎮西國小學生。記者黃于凡／攝影
縣長張麗善（左二）親自頒發兒童節禮物給鎮西國小學生。記者黃于凡／攝影
雲林縣4月2日舉辦兒童節活動，6地點主題闖關活動，共計送出6000份獎品，</p><!--5--><p> 玩APP可再抽iPad等300項好禮。記者黃于凡／攝影
雲林縣4月2日舉辦兒童節活動，6地點主題闖關活動，共計送出6000份獎品，

玩APP可再抽iPad等300項好禮。記者黃于凡／攝影

雲林縣長張麗善介紹2022雲林童樂會活動，6分局區均有辦主題闖關活動，孩子可就近參加活動。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善介紹2022雲林童樂會活動，6分局區均有辦主題闖關活動，孩子可就近參加活動。記者黃于凡／攝影

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