台南挺青年就業 25至29歲青年失業率6.3% 全國最低

根據行政院主計總處統計資料顯示，台南市自2019年至2021年失業率在六都中連續三年最低，另2021年在25至29歲青年的失業率6.3%，低於全國6.59%，也是六都最低。勞工局積極推動各項青年就業措施。今年擴大辦理青年就業諮詢、履歷健檢及職業適性診斷等服務，協助青年朋友找到適合工作。

勞工局長王鑫基表示，為協助青年就業，自2019年至2021年失共服務3萬8156人次，提供深度就業諮詢、CPAS職涯適性診斷測驗、職涯探索計畫、工讀機會及徵才活動等服務。（CPAS）職業適性診斷等服務透可釐清個人尋職方向、適性工作類型，透過就業諮詢、履歷健檢等措施做好面試、求職準備。

勞工局表示，青年在求職階段常會遇到就業方向不明確、不知道自己適合找甚麼樣的工作，透過職業適性診斷測驗（CPAS），可以協助求職者了解自我適性工作類型，珊珊（化名）是位社會新鮮人，大學資訊管理系畢，去年初剛轉換工作，擔任客服、行政以及電話接聽等工作，在工作上遇到挫折瓶頸，也開始質疑自己是否適合此份工作。

珊珊在網路上看到市府有CPAS免費職業適性診斷測驗及諮詢，前來預約施測，就服員依測驗結果協助珊珊瞭解自己的優缺點及適性職業類型，並建議提升相關工作內涵需要的職能。珊珊表示，很感謝就服務員的協助，提供她面對工作瓶頸或挫折的方法，與認識自己的工作優、弱勢，也自我提昇職能，在職場上更有競爭力，對未來職涯方向也更有信心。

勞工局職業適性診斷測驗、就業諮詢、履歷健檢等服務採預約制，相關資訊可洽（06）6330820

王鑫基說勞工局相挺青年，讓青年尋職就業毋免驚，今年擴大辦理青年就業諮詢、履歷健檢；也透過職涯探索及職能體驗等活動，讓青年提前了解職場環境、增進工作職務認知，過往好評不斷的青年暑期工讀不僅有公部門環境，亦將結合私人企業提供多元的職場工讀機會。

另為協助就業，4月起分別於善化區、新市區、永康區、安平區、中西區、南區等地辦理徵才活動，4月23日（周六） 今年第1場中型徵才活動將在上午9時至12時新化區虎頭埤風景區迎賓廣場辦理，歡迎有求職需求的朋友踴躍前往參加。