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回應民意 台灣國際蘭展白河鄉親憑證可免費入園

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
回應民意，台灣國際蘭展白河鄉親即日憑證享免費入園。記者謝進盛／攝影
回應民意，台灣國際蘭展白河鄉親即日憑證享免費入園。記者謝進盛／攝影

回應民意，正在台南後壁蘭花生技園區的2022台灣國際蘭展，台南市長黃偉哲上午宣布，白河區居民比照在地後壁區，即日起憑證可免費參觀。

睽違二年重磅登場的2022台灣國際蘭展3月26日至4月5日登場，周末就已吸引超過3萬名民眾參觀，為沉寂2年的蘭花生技園區重新帶來蓬勃生氣，然因園區緊鄰白河，不少白河鄉親反彈後壁區民獨享免費入園，地方漸現雜音。

台南市長黃偉哲獲悉聽取相館單位評估後，今早由農業局宣布比照後壁區，白河鄉親即日起憑證享免費入園，讓蘭展舉辦效益更為擴大。

農業局進一步指出指出，2019年台灣國際蘭展共有43個國家參展，吸引21萬人次前來參觀，帶動展後3至5年外銷訂單總額超過113億元，蘭花生技園區面積175公頃，是全世界蘭花生產最大產業聚落，蘭花產業已是台南重要代表性產業之一。

今年雖然受疫情影響，但首個周末2日入園人數就已超過3萬名，蘭創館與農業精品館兩館生物科技及農業相關業者銷售金額突破130萬元，為使參展效益擴大，市長於開幕當日即指示評估擴大白河地區民眾參觀蘭展。

經多日與蘭花產銷發展協會研議，最終獲得協會支持，確定自即日起至4月5日止，白河地區民眾均可憑證免費入園。

台南市長黃偉哲聽取相關單位評估，決定台灣國際蘭展白河鄉親即日憑證享免費入園。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲聽取相關單位評估，決定台灣國際蘭展白河鄉親即日憑證享免費入園。記者謝進盛／攝影
回應民意，台灣國際蘭展白河鄉親即日憑證享免費入園。記者謝進盛／攝影
回應民意，台灣國際蘭展白河鄉親即日憑證享免費入園。記者謝進盛／攝影
回應民意，台灣國際蘭展白河鄉親即日憑證享免費入園。記者謝進盛／攝影
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