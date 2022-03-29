台南辦首屆幼兒運動會 創造親子快樂回憶

為提升幼兒運動普及化，台南市政府將辦理首屆的幼兒運動會，分別在4月30日永華田徑場、5月14日官田體育公園各辦理一場，即日起接受報名。市長黃偉哲歡迎家長及孩子共同體驗幼兒律動、親子團康及體能遊戲。

教育局長鄭新輝表示，為使全臺南的家長與幼兒有更多參與體育活動機會，首屆幼兒運動會開放各公私立幼兒園所報名。報名期間即日起至3月31 日晚間11時59分。幼兒運動會以親子趣味運動遊戲為主軸，搭配親子團康遊戲及親子運動舞等活動，讓兒童及家長享受溫馨歡樂的親子時光，增進親子間情感交流，創造親子美好快樂回憶。

體育處指出，幼兒完成親子團康遊戲及趣味體能遊戲後可得完賽獎牌。為確保活動參與者都能玩得開心又安心，報名人員須事先繳交健康聲明書，工作人員須施打2劑以上疫苗，幼兒的陪同親屬也必須施打2劑以上疫苗達14日以上或提供3日內自費抗原快篩陰性證明。使用過的遊戲器材，如太空棒及泡泡球等，開放讓參賽幼兒帶回家。相關報名及活動動態資訊請上網 查詢。