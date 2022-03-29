快訊

重訪泰國足球少年團：洞穴救援行動的奇跡18天

威爾史密斯正式發聲明文道歉 「我錯了，這不可原諒」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南辦首屆幼兒運動會 創造親子快樂回憶

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府為提升幼兒運動普及化，將辦理首屆的幼兒運動會。圖／擷取畫面
台南市政府為提升幼兒運動普及化，將辦理首屆的幼兒運動會。圖／擷取畫面

為提升幼兒運動普及化，台南市政府將辦理首屆的幼兒運動會，分別在4月30日永華田徑場、5月14日官田體育公園各辦理一場，即日起接受報名。市長黃偉哲歡迎家長及孩子共同體驗幼兒律動、親子團康及體能遊戲。

教育局長鄭新輝表示，為使全臺南的家長與幼兒有更多參與體育活動機會，首屆幼兒運動會開放各公私立幼兒園所報名。報名期間即日起至3月31 日晚間11時59分。幼兒運動會以親子趣味運動遊戲為主軸，搭配親子團康遊戲及親子運動舞等活動，讓兒童及家長享受溫馨歡樂的親子時光，增進親子間情感交流，創造親子美好快樂回憶。

體育處指出，幼兒完成親子團康遊戲及趣味體能遊戲後可得完賽獎牌。為確保活動參與者都能玩得開心又安心，報名人員須事先繳交健康聲明書，工作人員須施打2劑以上疫苗，幼兒的陪同親屬也必須施打2劑以上疫苗達14日以上或提供3日內自費抗原快篩陰性證明。使用過的遊戲器材，如太空棒及泡泡球等，開放讓參賽幼兒帶回家。相關報名及活動動態資訊請上網 查詢。

親子 體育 疫苗

延伸閱讀

與世界青年當朋友！國際教育交流路線首選台南

台南性別教育很特別 聊天機器人讓性別暴力OUT

台南「食在香」！辛香料創作研習為學童午餐添風味

校園最夯事 全國「因雄」齊聚一堂魔王挑戰

相關新聞

回應民意 台灣國際蘭展白河鄉親憑證可免費入園

回應民意，正在台南後壁蘭花生技園區的2022台灣國際蘭展，台南市長黃偉哲上午宣布，白河區居民比照在地後壁區，即日起憑證可...

台南辦首屆幼兒運動會 創造親子快樂回憶

為提升幼兒運動普及化，台南市政府將辦理首屆的幼兒運動會，分別在4月30日永華田徑場、5月14日官田體育公園各辦理一場，即...

嘉縣社宅包租代管 將主動出擊

內政部營建署第3期社會住宅「包租代管」計畫，嘉義縣獲分配400戶，由於去年第2期獲配300戶，卻僅包租包管2件、代租代管...

嘉市訓練青年提案 通過就補助1萬

嘉義市政府昨宣布青年政策品牌「有事青年實驗室」今年盤點各局處至少27項相關計畫，「看嘉本領」計畫為訓練青年提案，規畫20...

廣角鏡／反畜牧場擴增建 雲林林內、水林人議會抗議

雲林縣水林鄉尖山腳社區理事長吳英貴昨率林內、水林2鄉約40人到縣議會拉白布條，反對議員提案修訂「雲林縣新設置畜場管理自治...

南市無障礙公車 身障者盼多點愛

台南市去年發生多起身障乘客遭不友善對待，為了讓身障族群、高齡及育嬰中的父母搭公車有更友善的服務，台南市慈光身障協會昨辦公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。