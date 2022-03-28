嘉楠集團捐贈醫療車給雲林台大 並大手筆打造空中花園

雲林子弟嘉楠集團總裁陳和春，事業有成不忘回饋家鄉，不但捐車改善台大雲林分院交通，並協助改善安寧病房，最近更邀請虎科大學藝術中心，在虎尾院區打造美麗的空中花園，並捐贈300多萬元的一輛中巴交通車，營造雲林台大成為一座藝文醫療基地，斗六、虎尾院區間無距離，今天花園揭幕又贈車，溫暖醫病的心。

嘉楠集團橫食品起家，發展迅速，如今企業橫跨飯店、建築，成功打造事業王國，由集團總裁陳和春帶領的嘉楠集團，本著企業責任回饋家鄉雲林，協助改善故鄉醫療環境，近2年來，捐贈醫療交通車並協助台大雲林分院改善安寧病房，深受好評。

為提供病一個優良的在院休閒空間，嘉楠集團捐助200萬元，邀請虎尾科技大學藝術中心與駐校藝術家鄭元東規畫設計，在虎尾院區5樓的安寧病房外側的花園，重新打造一面高達十餘公尺的浮雕牆面。

兩座巨大的浮雕牆面，分設於5樓兩側的樓頂花園，一座名為「光之花園」運用光的引導，帶給溫暖堅定的力量，魚群游於山與光之間，像母親河的魚，賞心悅目，另一面為「喜願花園」，以雲林特有的八色鳥搭配艷紫荊與蝴蝶蘭，象徵喜雀捎願，讓病友或親屬漫步花園，有如在花叢中悠走，用愛和翱翔的彩鳥譜出樂觀正向的喜悅動能。

今天空中花園由台大分院長黃瑞仁、嘉楠總裁陳和春、虎科大校長張信良等人主持揭幕，並同步舉行贈車儀式，陳和春只低調表示，希望給病患一個好的療養空間，更希望拋磚引玉，讓更多善的力量帶給社會。

「醫病之間是有溫度的，也是AI無法取代的！」院長黃瑞仁表示，透過公共藝術營造療癒環境很重要，病人需要的不只是身體的治療，也需要心理的撫慰，空中花園像醫院的心靈堡壘，更是共同抵抗病魔的醫師和病人的最好休息站，期待兩幅浮雕巨牆透過藝術轉化，帶給患者更多生命的光與美。