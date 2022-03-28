快訊

威爾史密斯一巴掌震驚好萊塢 名導轟 「他的藉口是坨屎」

勞保局電話服務中心人員確診 接觸者60人PCR採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉楠集團捐贈醫療車給雲林台大 並大手筆打造空中花園

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
嘉楠集團捐贈200萬元為台大雲林分院虎尾院區打造空中花園，並捐贈300多萬元的中巴交通，暖了醫院所有醫、病的心。記者蔡維斌／攝影
嘉楠集團捐贈200萬元為台大雲林分院虎尾院區打造空中花園，並捐贈300多萬元的中巴交通，暖了醫院所有醫、病的心。記者蔡維斌／攝影

雲林子弟嘉楠集團總裁陳和春，事業有成不忘回饋家鄉，不但捐車改善台大雲林分院交通，並協助改善安寧病房，最近更邀請虎科大學藝術中心，在虎尾院區打造美麗的空中花園，並捐贈300多萬元的一輛中巴交通車，營造雲林台大成為一座藝文醫療基地，斗六、虎尾院區間無距離，今天花園揭幕又贈車，溫暖醫病的心。

嘉楠集團橫食品起家，發展迅速，如今企業橫跨飯店、建築，成功打造事業王國，由集團總裁陳和春帶領的嘉楠集團，本著企業責任回饋家鄉雲林，協助改善故鄉醫療環境，近2年來，捐贈醫療交通車並協助台大雲林分院改善安寧病房，深受好評。

為提供病一個優良的在院休閒空間，嘉楠集團捐助200萬元，邀請虎尾科技大學藝術中心與駐校藝術家鄭元東規畫設計，在虎尾院區5樓的安寧病房外側的花園，重新打造一面高達十餘公尺的浮雕牆面。

兩座巨大的浮雕牆面，分設於5樓兩側的樓頂花園，一座名為「光之花園」運用光的引導，帶給溫暖堅定的力量，魚群游於山與光之間，像母親河的魚，賞心悅目，另一面為「喜願花園」，以雲林特有的八色鳥搭配艷紫荊與蝴蝶蘭，象徵喜雀捎願，讓病友或親屬漫步花園，有如在花叢中悠走，用愛和翱翔的彩鳥譜出樂觀正向的喜悅動能。

今天空中花園由台大分院長黃瑞仁、嘉楠總裁陳和春、虎科大校長張信良等人主持揭幕，並同步舉行贈車儀式，陳和春只低調表示，希望給病患一個好的療養空間，更希望拋磚引玉，讓更多善的力量帶給社會。

「醫病之間是有溫度的，也是AI無法取代的！」院長黃瑞仁表示，透過公共藝術營造療癒環境很重要，病人需要的不只是身體的治療，也需要心理的撫慰，空中花園像醫院的心靈堡壘，更是共同抵抗病魔的醫師和病人的最好休息站，期待兩幅浮雕巨牆透過藝術轉化，帶給患者更多生命的光與美。

黃瑞仁也表示，進入減碳時代，公共運輸尤為重要，感謝嘉楠捐車，讓往返斗六和虎尾院區的班車從每25分一班減為20分，交通更便利。

嘉楠集團捐贈200萬元為台大雲林分院虎尾院區打造空中花園，並捐贈300多萬元的中巴交通，溫暖醫院醫病的心。記者蔡維斌／翻攝
嘉楠集團捐贈200萬元為台大雲林分院虎尾院區打造空中花園，並捐贈300多萬元的中巴交通，溫暖醫院醫病的心。記者蔡維斌／翻攝
嘉楠集團捐贈200萬元為台大雲林分院虎尾院區打造空中花園，並捐贈300多萬元的中巴交通，暖了醫院所有醫、病的心。記者蔡維斌／攝影
嘉楠集團捐贈200萬元為台大雲林分院虎尾院區打造空中花園，並捐贈300多萬元的中巴交通，暖了醫院所有醫、病的心。記者蔡維斌／攝影
嘉楠集團捐贈200萬元為台大雲林分院虎尾院區打造空中花園，並捐贈300多萬元的中巴交通，暖了醫院所有醫、病的心。記者蔡維斌／攝影
嘉楠集團捐贈200萬元為台大雲林分院虎尾院區打造空中花園，並捐贈300多萬元的中巴交通，暖了醫院所有醫、病的心。記者蔡維斌／攝影
嘉楠集團捐贈200萬元為台大雲林分院虎尾院區打造空中花園，並捐贈300多萬元的中巴交通，暖了醫院所有醫、病的心。記者蔡維斌／攝影
嘉楠集團捐贈200萬元為台大雲林分院虎尾院區打造空中花園，並捐贈300多萬元的中巴交通，暖了醫院所有醫、病的心。記者蔡維斌／攝影
嘉楠集團捐贈200萬元為台大雲林分院虎尾院區打造空中花園，並捐贈300多萬元的中巴交通，暖了醫院所有醫、病的心。記者蔡維斌／攝影
嘉楠集團捐贈200萬元為台大雲林分院虎尾院區打造空中花園，並捐贈300多萬元的中巴交通，暖了醫院所有醫、病的心。記者蔡維斌／攝影

雲林 台大 斗六

延伸閱讀

影／雲林2鄉40人抗議畜牧場修法 縣府：會研議配套措施

雲林畜牧場原場擴建修法爭議 鄉民到議會陳情

斗六國中勇奪全國溜冰錦標賽接力冠軍 教練盼留住人才

返鄉挽救鵝產業的會計師 雲林無私感人的青農故事

相關新聞

嘉楠集團捐贈醫療車給雲林台大 並大手筆打造空中花園

雲林子弟嘉楠集團總裁陳和春，事業有成不忘回饋家鄉，不但捐車改善台大雲林分院交通，並協助改善安寧病房，最近更邀請虎科大學藝...

等不及2026 郭國文爭取台南捷運藍線2024開工

台南捷運經交通部日前核定整體路網規畫報告，第一期藍線（大橋至文化中心）最快2026年動工，立委郭國文認為時程太慢虧待台南...

台塑、長庚幫這5鄉居民健檢 今年增檢腎病顧健康

台塑企業與雲林長庚醫院舉辦5鄉篩檢活動，4年累計篩檢雲林崙背、東勢、褒忠、四湖及彰化縣大城共8368人，今年舉辦30場，...

看病免煩惱 嘉義縣獲42萬「原住民就醫」交通補助

嘉義縣府衛生局爭取111年「原住民就醫交通補助」，獲衛生福利部補助42萬5000元，減輕偏遠地區原住民因病轉診就醫及孕婦...

嘉縣包租代管計畫獲配400戶加強推廣 業者將主動出擊

內政部營建署擴大辦理社會住宅「包租代管」計畫，第3期嘉義縣府獲配400戶，委由民間業者管理。但業者表示，嘉義縣多為透天，...

歡慶卅歲 奇美博物館4月起每周末都有音樂快閃表演

三十而立，奇美博物館30歲了，4月起推出一整年感恩歡慶活動，4月每個周末在館內各處將上演音樂快閃活動，民眾參觀的同時還能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。