台塑、長庚幫這5鄉居民健檢 今年增檢腎病顧健康

台塑企業與雲林長庚醫院舉辦5鄉篩檢活動，4年累計篩檢雲林崙背、東勢、褒忠、四湖及彰化縣大城共8368人，今年舉辦30場，將從下月11日從崙背鄉開跑，除既有的肝炎、慢性阻塞性肺病、代謝症候群，今年也增加腎病篩檢。

台塑企業麥寮管理處協理蔡建樑表示，5鄉篩檢從上千名受檢者中，其中發掘1712人檢查指數異常，雲林長庚醫院派專人追蹤關懷後，協助患者就醫治療。

雲林長庚醫院院長黃東榮說，C型肝炎前年至去年就有350多人就醫追蹤檢查，至今有317人接受治療，治療涵蓋率達9成。

然而，腎臟相關疾病是縣內前十大死因，台塑企業表示，今年增加腎病篩檢項目，透過檢測血液中的尿素氮及滲透壓，綜合肌肝酸篩檢項目結果、受檢者年齡、性別等資料，評估腎病期別及腎臟功能狀況，協助民眾預防腎病發生。