台塑、長庚幫這5鄉居民健檢 今年增檢腎病顧健康
台塑企業與雲林長庚醫院舉辦5鄉篩檢活動，4年累計篩檢雲林崙背、東勢、褒忠、四湖及彰化縣大城共8368人，今年舉辦30場，將從下月11日從崙背鄉開跑，除既有的肝炎、慢性阻塞性肺病、代謝症候群，今年也增加腎病篩檢。
台塑企業麥寮管理處協理蔡建樑表示，5鄉篩檢從上千名受檢者中，其中發掘1712人檢查指數異常，雲林長庚醫院派專人追蹤關懷後，協助患者就醫治療。
雲林長庚醫院院長黃東榮說，C型肝炎前年至去年就有350多人就醫追蹤檢查，至今有317人接受治療，治療涵蓋率達9成。
然而，腎臟相關疾病是縣內前十大死因，台塑企業表示，今年增加腎病篩檢項目，透過檢測血液中的尿素氮及滲透壓，綜合肌肝酸篩檢項目結果、受檢者年齡、性別等資料，評估腎病期別及腎臟功能狀況，協助民眾預防腎病發生。
另長庚大學也辦樂齡夏令營，深入社區帶領長者活動，去年有285人參與。蔡建樑說，希望民眾可藉社區活動，走出家門且拓展生活社交，達到預防、延緩失能，促進自我照顧機制，健康老化。
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