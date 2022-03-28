看病免煩惱 嘉義縣獲42萬「原住民就醫」交通補助

嘉義縣府衛生局爭取111年「原住民就醫交通補助」，獲衛生福利部補助42萬5000元，減輕偏遠地區原住民因病轉診就醫及孕婦產檢、生產等交通費負擔，縣長翁章梁呼籲符合資格者盡快申請，不要忽略權益福利。

衛生局說明，就醫交通補助對象為原住民身分或原居阿里山鄉住民、居住地無適當醫療或長照機構提供所需服務，以及孕婦產前檢查及生產者。項目包括「轉診就醫」、「重大傷病就醫」、「緊急傷病就醫」、「普通傷病就醫」、「孕婦產前檢查及生產」、「入住住宿式長照機構」等。

依原住民醫療或社會福利資源使用交通費補助基準，原住民孕產婦產前檢查及生產，住家離醫院5至19公里補助每次200元，20至29公里者600元；傷病就醫補助每次600元，入住住宿式長照機構800元；若超過40公里孕產婦產前檢查及生產或民眾傷病就醫補助每次1,000元，入住住宿式機構補助每次1,600元。

就醫者每人每季限制最多3次，每年最多10次，孕產婦則以預防保健規定次數為限，入住機構者每人每年最多申請2次，凡是到醫療機構或入住住宿式機構符合補助條件的民眾，即日起3個月內檢附戶口名簿或戶籍謄本、就醫收據、機構入住證明等向阿里山鄉衛生所或各衛生室申請補助，補助經費用完截止。