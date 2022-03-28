嘉縣包租代管計畫獲配400戶加強推廣 業者將主動出擊

內政部營建署擴大辦理社會住宅「包租代管」計畫，第3期嘉義縣府獲配400戶，委由民間業者管理。但業者表示，嘉義縣多為透天，房價較公寓或大樓貴，且民眾多心態保守因此成效不彰，期透過「主動出擊」推廣計畫。

嘉義縣府此次包租代管計畫，委由業者代執行，分「包租包管」及「代租代管」，讓房東出租放心、民衆居住安心。配合中央「333」政策，房東還有獎勵「三稅有減免、三費有補助、三年有服務」，房客符合資格享有租金補助優惠。

今天上午業者兆基顧問公司在縣府招商空間辦簽約儀式，在縣長翁章梁及經濟發展處長江振瑋見證下，由兆基顧問董事長李建成、城鄉經理人協會理事長王鏡偉及建築師公會理事長涂志明代表共同簽署MOU，宣告計畫啟動。

翁章梁說，政府推出包租代管計劃好處多，房屋獲得妥善管理、讓專業經理人面對房客，經濟弱勢的房客也有相關補助租金，透過政府介入讓租賃雙方都安心，房東享有租稅優惠及修繕補助等好康，房客享政府補貼租金，不管哪一方都非常歡迎一起加入計劃。

嘉義縣政府前年11起到去年11月起，參與第2期「包租代管」計畫，獲配300戶，但成效僅包租包管2件，代租代管11件。經發處建築管理科長林振源說，縣內多以高價透天為主，較少公寓或大樓，計畫規範「1門牌1戶」，透天就算隔成套房出租，也僅列1戶。