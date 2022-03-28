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歡慶卅歲 奇美博物館4月起每周末都有音樂快閃表演

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
音樂家潘怡慈受邀在奇美博物館卅周年慶演出。圖／奇美博物館提供
音樂家潘怡慈受邀在奇美博物館卅周年慶演出。圖／奇美博物館提供

三十而立，奇美博物館30歲了，4月起推出一整年感恩歡慶活動，4月每個周末在館內各處將上演音樂快閃活動，民眾參觀的同時還能擁有時時有驚喜、處處聽音樂的美好體驗。

奇美博物館說，該館從奇美集團創辦人許文龍兒時想蓋博物館的心願開始，到了1992年在奇美實業工廠內部創立，2015年搬遷至台南都會公園重新開幕，30年來累積約1千8百萬的參觀人數，成為全台最具規模的私人博物館。

第一首波活動是4月周末音樂快閃 一連十場輪番上演。4月1日為奇美博物館成立30周年的重要日子，為感謝各界長期以來的支持，博物館用心規劃了一系列館慶活動，包括音樂表演、國際特展，典藏創新企劃如首部體驗童書出版、畫作尋寶夏令營等等。

首波活動為4月感恩音樂會，4月每個周末推出一日兩場的快閃音樂表演，地點就在展廳各處，如大廳、羅丹廳、藝術廳、雕塑大道等。館方邀請奇美藝術獎好友演出，包括擔任藝術獎評審的大提琴家戴俐文、潘怡慈。藝術獎得主如豎琴家洪綺鎂、長笛家陳淞瑋、小提琴家陳依廷、蔡承翰、卓家萱、楊雅淳等。

民眾只要在4月周末來館，就有機會隨處欣賞悠揚樂音。後續緊接登場的還有5月7日母親節音樂會、6月16名琴音樂饗宴、8月名人音樂會、9至12月的奇美音樂節等。

館長許家彰表示，感謝大家陪伴博物館一路走到現在，從工廠的博物館，變成公園的博物館，未來將努力走向國際，「帶民眾一起看見世界，也讓世界看見我們」。

音樂家陳淞瑋將在奇美博物館感恩音樂會演出。圖／奇美博物館提供
音樂家陳淞瑋將在奇美博物館感恩音樂會演出。圖／奇美博物館提供

奇美博物館 快閃 音樂會

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