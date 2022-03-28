台南水交社晴空藝術節4月2日登場 清明連假好去處

台南市政府文化局將於4月2日至5日在水交社文化園區舉辦「2022水交社晴空藝術節」，安排親子遊憩、工作坊體驗等超過30場活動，在清明連假期間提供享受藝文休閒好去處。

文化局今天在水交社文化園區舉辦2022水交社晴空藝術節宣傳記者會，安排馬戲表演團隊與出席的幼兒園小朋友互動，並公開活動與表演節目內容。

台南市長黃偉哲致詞表示，水交社原是台南市代表性眷村之一，2004年由市府指定古蹟保存以來，國防部及南市府投入逾新台幣3億元進行修復活化，更於2019年成立水交社文化園區，民眾可參觀古蹟展館認識空軍及眷村的歷史風華，也經常辦理藝文活動，成為適合親子同遊的藝文場所。

黃偉哲表示，這次活動正好是兒童節與清明連假期間，兒童是國家未來主人翁，市府積極創造友善的育兒環境，期望逐步達到「獎勵生、協助養、好好教」的目標，營造台南成為願生、能養的友善城市。

文化局提供資料指出，水交社晴空藝術節邀請知名表演團隊演出，並安排親子遊憩、工作坊體驗、野餐、市集等共超過30場活動，去年推出後獲得好評的「晴空護照」，今年維持每本新台幣50元銅板價，只要護照在手，4天活動期間可無限暢遊園區，還可擁有專屬小禮及優惠。