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花季+祭祖！嘉縣連假車流恐爆增 多條替代道路助疏運

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
連假期間阿里山花季疏運仍維持管制，公路總局第五區養護工程處規畫，台18線66k（湖底）上午6至11時，管制小客車上山。記者莊祖銘／攝影
連假期間阿里山花季疏運仍維持管制，公路總局第五區養護工程處規畫，台18線66k（湖底）上午6至11時，管制小客車上山。記者莊祖銘／攝影

公路總局預估清明連假期間，嘉義縣各大墓園將湧入大批掃墓人潮，第五區養護工程處也規畫多條替代路線。阿里山花季持續，吸引不少遊客，公路總局也持續加強疏運管制，預計連假第2至3日上午為尖峰時段，呼籲用路人避開。

第五區養護工程處配合清明節連假疏運措施，針對嘉義縣水上鄉牛稠埔公墓園區(包括嘉雲寶塔及慈雲寶塔)規劃替代路線，呼籲行駛台82線前往掃墓的民眾，西行由嘉義交流道（32k）匯出，行駛嘉白公路（165線）；而東行車輛建議提早由中和交流道（30k）匯出，轉中義路、嘉白公路（165線）至目的地。

五工處也提醒，前往台南市左鎮區八德安樂園，應循道路標誌指示提早變換車道，並依現場員警管制、勿並排停車。各墓區配合防疫政策亦有相關參拜規定及服務調整，請提前查詢、做好行前準備，或提早、延後掃墓行程避開人潮。

連假期間阿里山花季疏運仍維持管制，上午6至11時於台18線66k（湖底）管制小客車上山；自行開車旅客，應至61k樂野服務區轉乘客運上山，預估假期第2、3天上午10到12點為上山尖峰，請避開該時段並注意路況小心駕駛。

公路總局表示，近日天候不穩定，清明連假返鄉掃墓或外出旅遊，除關心氣象資訊外，提醒用路人多注意路況及小心駕駛，可至智慧化省道即時資訊服務網或下載「幸福公路」APP查詢。

公路總局第五區養護工程處，配合清明節連假疏運措施，針對嘉義縣水上鄉牛稠埔公墓園區（包括嘉雲寶塔及慈雲寶塔）規劃多條替代路線。圖／五工處提供
公路總局第五區養護工程處，配合清明節連假疏運措施，針對嘉義縣水上鄉牛稠埔公墓園區（包括嘉雲寶塔及慈雲寶塔）規劃多條替代路線。圖／五工處提供

連假 嘉義 阿里山

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