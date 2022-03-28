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影／雲林2鄉40人抗議畜牧場修法 縣府：會研議配套措施
雲林縣議會今天原要審議「雲林縣新設置畜場管理自治條例」修正草案，放寬舊場增建規定，不過因場外有林內、水林2鄉約40人到場拉白布條抗議，反對舊場不能擴增建，該案暫時未審，縣府農業處與陳抗民眾對談，針對民眾有疑慮部分，將研議增加管制配套措施。
先前有畜牧業者向縣議員陳情，希望放寬舊場在原獲許可的場址面積下可改建或增建，議員提案後，議會原定今天審議。水林鄉尖山腳社區理事長吳英貴率當地居民及林內鄉重興村民等數十人，到雲林縣議會外頭拉起「反對擴建，保障居民生存權」「反對擴建，汙染學校、淨水廠」等白布條抗議。
吳英貴表示，依據2018年修訂的新設畜牧場規定，新場須距離住宅500公尺、學校1000公尺以上，居民擔心修正草案通過後，生活環境會受氣味等影響大打折扣，主要訴求是畜牧場若要擴增建，就必須按照新法，新場要蓋之前，也須與擴增建一樣遵照新法。
吳英貴指出，2015年7月16日前的畜牧場，應另制定管理輔導辦法，「只能升級修建，不能擴建或增養」超出其原畜牧登記證的登記數量，並建議縣府建立總量管制措施，輔導社區內舊場遷至新法規定距離的郊區，活化舊有農牧區，及專區管理、實施消毒車、派駐獸醫等嚴謹防疫措施。
縣府農業處代理處長蔡耿宇表示，現行規定有針對2015年7月16日前的舊畜牧場給予1次擴場機會，前年加嚴原場擴建管制，包括場地及飼養數量為原有的1倍，廢水處理也要求20％再利用，縣府尊重民眾建議，也會對此研議周延配套措施，討論是否增加管制規定。
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