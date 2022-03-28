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關心人還要顧導盲犬 身障人拜託公車司機多點愛

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
高齡化社會下，無障礙通用環境需求漸增，民眾希望公車司機能多點愛心。記者鄭惠仁／攝影
高齡化社會下，無障礙通用環境需求漸增，民眾希望公車司機能多點愛心。記者鄭惠仁／攝影

為讓身心障礙族群、高齡及育嬰中的父母有更友善的搭乘空間，台南市慈光身障協會今辦公車無障礙研討會，民眾除希望公車司機多點愛心，也建議站牌數位化，並且注意導盲犬上車安全，以免被車門夾到。

行的安全建構是無障礙友善城市的重要指標，不僅身心障礙族群有需求，高齡長者及推嬰兒車的爸媽都深受影響，台南市慈光身障協會今在無障礙之家舉行無障礙研討會，盼藉由政府單位、專家學者、提供服務者與使用民眾對話，讓無障礙服務更友善。

慈光身障協會榮譽理事長何文讚表示，去年下半年，南市公車發生多起起行動不便乘客遭不友善對待，如斜坡板未妥善設置、言詞不當及態度不佳等，也浮現出輔具使用族群長期害怕搭乘公共運輸的隱性問題。

研討會邀請社會局科長洪筱涵帶領深入認識身心障礙者，成大交通管理科學系教授廖俊雄講述市區公車的無障礙服務，並由客運公司提供公車實務演練。另透過綜合座談環節進行三方會談，由公共運輸處長吳俁之居中說明，讓身障者檢視客運公司對駕駛的管理制度，也能聆聽身障者的心聲。

交通局長王銘德表示，南市積極輔導公車業者將老舊車輛汰換成低地板公車，並落實第一線駕駛人員的教育訓練，包括無障礙設備操作等SOP，增進乘車安全和服務品質。

研討會上，民眾表示，司機對於老年人、身障者上下車仍需加強愛心，不能趕；也建議站牌應加強數位化，目前僅著重在班次時間，希望站與站間的資訊能多充實。也有民眾反映導盲犬上車的問題，希望司機能多留意，以免夾傷狗。

何文讚說，高齡化社會下，無障礙通用環境需求漸增，改善公共運輸勢在必行，此研討會不僅增加身障朋友的發聲管道，也希望更多市民關心並參與。

身障者 公共運輸

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