快訊

奧斯卡／免疫疾病造成掉髮 威爾史密斯為老婆揍人原因曝光

疫情升溫 脫罩唱歌落空、運動仍可免戴口罩

雲林畜牧場原場擴建修法爭議 鄉民到議會陳情

中央社 / 雲林縣28日電

雲林縣議會今天審議雲林縣新設置畜牧場管理自治條例修正草案，林內鄉和水林鄉數十名鄉民到雲林縣議會陳情，盼畜牧場增建必按新法，雲林縣府回應，尊重鄉民意見，會研擬原場擴建規範。

水林鄉尖山腳社區理事長吳英貴、林內鄉重興村長張孟雲等40人在雲林縣議會門口拉著白布條、高舉反對標語，上面寫著「反對雞場擴建、保障居民生存權」「顧子孫、反污染」、「任何增建必按新法」及「現代化設備攏系騙人ㄟ」。

吳英貴表示，依據107年修訂新設畜牧場必須距離住宅500公尺、學校1000公尺以上，因有舊場要擴增建卡關陳情，議員因此提案放寬舊場擴增建，居民憂心修正草案通過後，影響生活環境；地方居民強調，任何增建必按新法。

吳英貴認為，雲林縣政府應建立總量管制措施，輔導社區內舊場遷移至新法距離的郊區，並活化現有雲林縣舊有的農牧區，採專區管理，消毒車、獸醫進駐嚴謹防疫措施。

縣府農業處代理處長蔡耿宇解釋，現行規定是針對104年7月16日前舊的畜牧場，為保障其權利給予一次擴場的機會，縣府在109年有提案加嚴原場擴建管制，而議員們所提的修正草案是以原場址不擴增牧場面積時，給予改建或增建的權益。

對於村民訴求，蔡耿宇回應，縣府尊重議員及民眾的意見，縣府會持續與相關單位研擬是否增加管制規定。

雲林 牧場 獸醫

延伸閱讀

返鄉挽救鵝產業的會計師 雲林無私感人的青農故事

雲林一級產業吹AI風 這些農漁業靠它找生存之道

建材飆漲流標19次 雲林崙背鄉衛生所工程動土

企業霸氣捐贈14億元AI模型訓練軟體 培養雲林科技人才

相關新聞

關心人還要顧導盲犬 身障人拜託公車司機多點愛

為讓身心障礙族群、高齡及育嬰中的父母有更友善的搭乘空間，台南市慈光身障協會今辦公車無障礙研討會，民眾除希望公車司機多點愛...

嘉市青年政策曝光 盤點27計畫提案通過就補助1萬

明天青年節，嘉義市政府宣布青年政策品牌「有事青年實驗室」今年盤點各局處至少27項相關計畫，「看嘉本領」計畫增加1項為訓練...

兒童節近 台南觀光工廠4條主題小旅行迎客

兒童節近，正是親子出遊好時機，台南市政府結合觀光工廠推出「食在好味」、「時尚養生」、「夢幻醫美」、「創意工業」四條主體小...

汰舊免換新 嘉縣加碼淘汰老舊機車 補助金額全國最高

嘉義縣為降空汙，加速淘汰老舊機車，縣長翁章梁表示，機車尾氣排放汙染接近民眾生活，鼓勵民眾將家中的老舊或近「退休」機車淘汰...

南市建構弱勢資收個體戶安全網 微型保險也有醫療給付

資源回收個體戶是第一線環保尖兵，台南市環保局為「資收關懷計畫」個體戶，建構社會安全網，3月起與保險公司合作開辦「微型保險...

虎尾版復仇者聯盟反毒廉政海報 鎮長親自P圖上演很吸睛

一場硬梆梆的誠信廉潔教育，在雲林縣虎尾鎮公所精心策畫下，變得有趣好玩。一張由鎮長丁學忠和政風主任劉璟鴻搭擋的復仇者聯盟的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。