雲林畜牧場原場擴建修法爭議 鄉民到議會陳情

雲林縣議會今天審議雲林縣新設置畜牧場管理自治條例修正草案，林內鄉和水林鄉數十名鄉民到雲林縣議會陳情，盼畜牧場增建必按新法，雲林縣府回應，尊重鄉民意見，會研擬原場擴建規範。

水林鄉尖山腳社區理事長吳英貴、林內鄉重興村長張孟雲等40人在雲林縣議會門口拉著白布條、高舉反對標語，上面寫著「反對雞場擴建、保障居民生存權」「顧子孫、反污染」、「任何增建必按新法」及「現代化設備攏系騙人ㄟ」。

吳英貴表示，依據107年修訂新設畜牧場必須距離住宅500公尺、學校1000公尺以上，因有舊場要擴增建卡關陳情，議員因此提案放寬舊場擴增建，居民憂心修正草案通過後，影響生活環境；地方居民強調，任何增建必按新法。

吳英貴認為，雲林縣政府應建立總量管制措施，輔導社區內舊場遷移至新法距離的郊區，並活化現有雲林縣舊有的農牧區，採專區管理，消毒車、獸醫進駐嚴謹防疫措施。

縣府農業處代理處長蔡耿宇解釋，現行規定是針對104年7月16日前舊的畜牧場，為保障其權利給予一次擴場的機會，縣府在109年有提案加嚴原場擴建管制，而議員們所提的修正草案是以原場址不擴增牧場面積時，給予改建或增建的權益。

對於村民訴求，蔡耿宇回應，縣府尊重議員及民眾的意見，縣府會持續與相關單位研擬是否增加管制規定。