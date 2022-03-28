嘉市青年政策曝光 盤點27計畫提案通過就補助1萬
明天青年節，嘉義市政府宣布青年政策品牌「有事青年實驗室」今年盤點各局處至少27項相關計畫，「看嘉本領」計畫增加1項為訓練青年提案能力，規畫20人以上活動形式不拘，審核通過就補助1萬；有年輕人說，市府補助對創業或許一下花完，重點是陪伴、幫找資源，正確花刀口上。
市府社會處指出，青年政策共5大核心，包括多元培力、職涯就業、創業扶植、創新孵化、公共參與，從學生時期能力培養到就業、創業，且要以公共參與為基底，才能進一步創新，相關計畫橫跨社會處、建設處、教育處、文化局、智科處等。
社會處表示，看嘉本領計畫去年吸引607人次參加，今年擴大，辦「職涯發展系列課程」，涵蓋職能提升、履歷健檢、學涯至職涯工作坊；「青年職涯參訪」，安排去台積電、公視、大成食品等。
社會處也說，看嘉本領新增「青年小聚」訓練年輕人提案能力，開放個人、學校團體、立案的非營利事業單位，規畫20人以上活動，辦讀書會、講座等形式內容不拘，申請通過就補助1萬，從4月6日到8月31日申請、11月25日前要執行完畢。
市府今邀中正大學政治系學生張耿榮、雲嘉南分署勞動力發展學院業務督導吳亭潔、阿榮師啤酒鴨副總經理吳柏融，在地青年來代表座談。張耿榮說，國三起當過嘉市兒少代表、行政院兒權小組委員，「想做的事情，去做就對了」。
吳亭潔大學在外就讀、工作，研究所讀中正大學，便留嘉義工作，她說，現在青年有很多探索職涯的機會，要拿掉框架，會發現未來路更寬廣。
吳柏融從外地回嘉義，協助家裡餐廳協助做品牌，他說，要盡可能提高、開拓眼界，或許現還處在蟄伏期，等待過程不斷累積自己的能量。
「青年有事，國家就沒事」，市長黃敏惠說，各局處會在有事青年實驗室軸線下，辦更多培力活動等，期待年輕人多元學習，展現未來競爭力。
市府去年修繕友忠路的舊遊民收容所，設立有事青年實驗室的實體據點，社會處表示，未來讓學生免費借用，辦社團活動，也當木工教室、辦課程，但原本沒廁所必須新建，再招標委外，預計最快6月以後啟用。
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