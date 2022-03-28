兒童節近 台南觀光工廠4條主題小旅行迎客

兒童節近，正是親子出遊好時機，台南市政府結合觀光工廠推出「食在好味」、「時尚養生」、「夢幻醫美」、「創意工業」四條主體小旅行路線，邀請遊客賞遊感受獨特府城魅力。

台南市長黃偉哲說，台南有全國最多觀光工廠，主題多元，不只有新奇互動體驗、DIY手作坊以及寓教育樂設施，適合大小朋友互動體驗。

經發局陳凱凌局長說，搭配兒童節連假，多家觀光工廠也推出超值優惠；如黑橋牌香腸博物館4月3日辦理「童趣嘉年華」活動，有泡泡體驗、動物互動、闖關抽好禮及香腸下午茶一次滿足；新百祿燕窩觀光工廠4月2日推出「燕窩水梨DIY」活動，當季水梨與冰糖燕窩的絕妙組合。

善化啤酒觀光工廠及隆田觀光酒廠聯合推出「春神來了櫻知道-台酒111年春季促銷發票登錄抽獎」活動，大獎為市價8500元捷安特ATX腳踏車；虹泰水凝膠世界推出消費滿額扭扭蛋及兒童節專屬期間限定DIY活動。

觀光工廠主題小旅行4組主題路線分別為：主題一「食在好味-悠活走逛」，卡多良食故事館、菁寮老街、白河蓮花公園、美雅家具觀光工廠、東山商圈、東和蜂文化觀光工廠；主題二「時尚養生-生活品味」，國王家族羽絨服飾觀光工廠、彼緹娃藝術蛋糕觀光工廠、蕭瓏文化園區、佳里商圈、和明織品文化館、康那香不織布創意王國、北門水晶教堂、井仔腳瓦盤鹽田。

主題三「夢幻醫美-人文行腳」，虹泰水凝膠世界、台鉅美妝觀光工廠、仁德糖廠十鼓文化村、奇美博物館、台南·家具產業博物館；主題四「創意工業-健體舒活」，新化林場、新化商圈(新化老街)、台灣金屬創意館、立康中草藥產業文化館、千畦種子博物館、花園夜市。