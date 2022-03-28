台南古蹟農試場考種室修復啟動 將成複合園區

中央社 / 台南28日電

台南市定古蹟原台南州立農事試驗場辦公廳舍（考種室）修復工程今天動土，特別聘請多名文化部認證的傳統匠師協力，預計2024年完工，未來規劃為結合農業與生態的複合園區。

台南市文化資產管理處上午舉辦動土儀式，由台南市長黃偉哲等人敲錘，宣告修復工程正式啟動。

黃偉哲致詞表示，「考種室」是台灣農業教科書上必讀的1頁，具有歷史、文化、農業推動的3重意義，修復工程完成後可望與「府東創意森林」連結，成為具有歷史意義與文化氣息的區域。

台南市文資處提供資料指出，考種室興建於1956年，原全稱「攷種掛藏室」，是將種子掛儲藏供研究實驗的專屬空間，見證二戰後台灣在推展開創農業研究上經歷的過程及接受美援時期的對美外交關係。

台南市文資處指出，此處古蹟土地面積共達3000餘平方公尺，園區有列管珍貴老樹苦楝屹立，景觀優美，修復工程聘請具文化部傳統匠師認證的大木作匠師林建良、小木作匠師李珍文、泥作匠師湯國仁、瓦作匠師楊文科等人專業協力，預計於2024年完工。

台南市文資處指出，此次修復工程除將恢復古蹟風貌與提升結構安全，也將形塑園區景觀，未來將結合原農改場土地種植教學，提供周邊學區中小學校外教學使用，形成「農業、植物、生態、創意」的新型態複合園區。

台南 古蹟

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