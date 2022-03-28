汰舊免換新 嘉縣加碼淘汰老舊機車 補助金額全國最高

嘉義縣為降空汙，加速淘汰老舊機車，縣長翁章梁表示，機車尾氣排放汙染接近民眾生活，鼓勵民眾將家中的老舊或近「退休」機車淘汰。今年縣府首次加碼補助最多4000元、中低收入戶身分6000元，全國最高。

嘉義縣2017年起配合行政院環境保護署，機車「汰舊換新」補助政策制定加碼方案，截至去年共淘汰老舊機車約10萬餘輛；但許多民眾表示，無立即換新需求或考量新車價格無法負擔而無提出申請，老舊機車就一直停放在家中或勉強騎乘。

此次首加碼淘汰舊車無需「換新」，越早期出廠車輛補助更高，依出廠年份92年12月31日（含）前補助4000元；93年1月1日至96年6月30日（含）以前補助2000元，鼓勵民眾加速淘汰家中更老舊車輛，快速減少空汙排放改善空品。

環保局長張根穆指出，淘汰老舊機車不僅本縣有補助，環保署今年1月14日發布「淘汰老舊機車補助辦法」，每輛補助2000元，民眾可自行至環保署「廢車回收一站通」申請。

環保局也提醒民眾，燃油機車出廠滿5年，應每年於行車執照發照月份前後1個月期間，到機車排氣檢驗站實施排氣定期檢驗，環保局也針對縣內檢驗站建立評鑑機制，每年辦理站內環境、檢驗人員訓練、設備校正及定檢登錄等軟硬體整體查核評比，提升檢驗站服務水準。