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南市建構弱勢資收個體戶安全網 微型保險也有醫療給付
資源回收個體戶是第一線環保尖兵，台南市環保局為「資收關懷計畫」個體戶，建構社會安全網，3月起與保險公司合作開辦「微型保險」，由公部門承擔保費，提供醫療、失能、身故等保障，減輕意外事故帶來的衝擊，共有332名資收關懷個體戶投保。
市長黃偉哲表示，資源回收個體戶穿梭大街小巷撿收回收物，為第一線環保尖兵，卻也較容易發生意外。資收個體戶有不少為經濟弱勢，「微型保險」可提供基礎保障，增加個體戶安全感。
環保局針對資收個體戶開辦的「微型保險」，每年每人保費223元，提供最高3萬元實支實付的醫療保障，若意外造成失能或身故，可申請10萬至50萬元不等的保險金。環保局說，有的微型保險並未提供「醫療」給付，此保險有醫療給付，也讓個體戶願意投保。
納保條件為，低收入戶、中低收入戶、身心障礙、原住民、無配偶年所得在35萬以下及家庭年所得70萬元以下。符合以上資格，願意從事資源回收工作，即日起至6月30日前都可向環保局或各區清潔隊報名參加「資源關懷計畫」，通過審查，所回收的資收物，每人每月最高可獲5千元補助。洽詢電話06-2686751轉1623或各區清潔隊。
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