虎尾版復仇者聯盟反毒廉政海報 鎮長親自P圖上演很吸睛

一場硬梆梆的誠信廉潔教育，在雲林縣虎尾鎮公所精心策畫下，變得有趣好玩。一張由鎮長丁學忠和政風主任劉璟鴻搭擋的復仇者聯盟的P圖海報，貼在校園公告欄格外吸請，學生都想要一看究竟，成了公所版復仇者聯盟的小粉絲，充滿趣味。

虎尾鎮公所推動政風廉潔政令宣導加入校園反毒元素，為讓小朋友不在課堂感到無趣甚至打瞌睡，去年仿韓國「亂打秀」推出「FUN 飯派對」，請來廚師表演「浪濤炒飯」，米粒飛天瞬間秒停，驚奇創作讓小朋友記憶深刻。

今年公所再度延續宣導創作，將「浪濤炒飯」變成繪本「舌尖上的記憶」，讓未完成的廉政故事配合影音繼續說完。

虎尾鎮長丁學忠說，最近將在各校園開辦誠信廉潔教育並加入拒毒、反賭元素，依幼兒園、國小、國中學童量身訂做，設計不同的課程，例如以「虎尾復仇者聯盟」型態，表達「反毒拒賭、青春樂讀」，透過演劇讓小朋友了解反毒要領和拒毒方法，輕鬆易懂，更具宣導效果。

今天首場在虎尾鎮立幼兒園和東仁國中登場，透過故事繪本 「舌尖上的記憶」，以看圖說故事的影音教學方式，帶領學童身歷其境，導入食安、廉潔以及誠信等觀念。同時招募東仁國中學生擔校園廉潔任小尖兵，延續廉潔校風，成立宣導小組傳遞正確觀念，發揮同儕影響力，以仿演劇的有趣手法，宣導「毒」 、「賭」的危害。