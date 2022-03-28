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西濱公路曾文溪橋三度流標 地方憂完工順延
國際物質原料飆漲及缺工效應擴大，衝擊重大工程招標， 被視為大台南交通路網最後一塊拼圖的台61線西濱快速公路曾文溪橋興建案，上周三度流標，地方憂心完工日期恐往後順延。
台61線西快當前通車終點為台南七股十份里（305K+210M），緊鄰曾文溪口，地方爭取多年，中央同意橫越曾文溪，連接台南市安南區2-7號道路（台江大道），總長度約3381公尺，預估66.36億元，去年11月辦理招標迄今，上周再度流標，由於已是第三度，預估最快兩個月重新辦理招標，除經費可能再追加，原預估2026年完工恐被迫延後。
「原物料飆漲及缺工，衝擊重大工程進行。」辦理招標的公路總局西濱公路南區臨時工程處說，經訪詢一些承包商，直言大宗原料飆漲及缺工因素放棄投標，工程處人員私下說，以關鍵的焊工來說，兩年多前日薪約5000元，去年已喊漲至1萬元；今年更來到1萬7000元，依舊找不到工人，真的很頭大，
無獨有偶，預定落腳台南新營的國圖南館，去年4月30日首次招標，但因國際物資大幅上漲及缺工，已流標14次，最新預算上限從近25億元，提高到31億6260萬元。施工期也由原來845天延長至1025天，預定完工日從2024年延至2025年，能否如期開幕，恐仍有變數。
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