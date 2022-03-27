快訊

大港開唱出事了 美秀集團貝斯手失足墜落緊急送醫

竹北一國小某班明停課1天 疑2年級學生家長確診

嘉市國中小校外教學要7成家長共識 疫情擴大不排除停課

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導

今天國內新增83例確診，疫情又見升溫，由於日前嘉義喜宴染疫事件多人確診，嘉市長黃敏惠說，嘉義區疫情若擴大，國中小、幼兒園、補習班、課後照顧中心不排除全面停課，且要求學校校外教學應取得7成以上家長共識；市府教育處指出，已加強遠距教學演練等教育防疫整備。

教育處長林立生說，嘉義縣市為共同生活圈，尤其此次確診有不少教育相關人士，第一時間已嚴格提醒教育同仁，遵守傳染病防治法第36條規定，並減少社交互動，專心防疫，做好自主管理；依嘉市規定，嘉市校園若出現1例確診，該師生的課程班級均停止到校，並啟動線上教學，2例確診，則該校都停止到校，啟動線上教學。

教育處指出，各項防疫整備已啟動，包括加強實施遠距教學演練、教師登填遠距教學授課方式、遠距教學平台路徑的連結一併公告、「停課不停學」專區持續更新、課程性質確實無法線上教學則可兼採混成式教學或事後補課等。

教育處提醒各校，線上教學能彈性採用「同步線上、混成線上、非同步線上」等適性方式，顧及教學品質與學習成效，並特別提醒關注弱勢學生。

校外教學部分，教育處也表示，有要求各校應充分徵詢家長意願，取得7成以上家長共識外，並避免安排疫情較險峻的地方。

嘉義市政府教育處製作的學校防疫圖卡，此為教師篇。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府教育處製作的學校防疫圖卡，此為教師篇。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府教育處製作的學校防疫圖卡，此為學生篇。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府教育處製作的學校防疫圖卡，此為學生篇。圖／嘉義市政府提供

遠距教學 疫情 嘉義

相關新聞

返鄉挽救鵝產業的會計師 雲林無私感人的青農故事

政大碩士會計師蔡英地為挽救遭受禽流感重創的養鵝家業，4年前毅然返鄉推動改造畜養環境和循環農業，打響「鵝舖子」國際品牌，讓...

嘉義縣大林鎮公所新建圖書館 6500萬補助到位年底將動工

嘉義縣大林鎮原鎮立圖書館年久失修，且空間狹小館藏不足，鎮公所爭取於轉運站旁爭取新圖書館，向教育部爭取經費補助約6500萬...

影／台南特搜待拆建物「搞破壞」 實境模擬累積經驗

面對倒塌建物，特搜人員該如何破壞樓地板入內搶救，多半僅能以水泥塊訓練基本功，遑論實境模擬，可遇不可求。台南市消防局與各局...

台南市救國團表揚71優秀青年 黃偉哲：續傾聽青年聲音

台南市救國團慶祝青年節，今天表揚優秀青年，市長黃偉哲表示，父親也曾獲得青年獎章，強調會持續傾聽青年聲音，在公共政策上也會...

「水溝通了較不會淹水」 翁章梁與近百縣民一起清水溝

台灣即將進入汛期，嘉義縣府水利處和布袋鎮東港里長林榮泰，今天上午發動里民自主防災、清理社區水溝淤泥，縣長翁章梁和議員蔡瑋...

南市提早汛期戰備 加速清淤及道路修補

即將進入4月降雨機率日增，台南市政府提早啟動汛期相關戰備，將加速清淤、疏濬作業，希望確保降低淹水災情，保障市民生命財產安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。