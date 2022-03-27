嘉市國中小校外教學要7成家長共識 疫情擴大不排除停課

今天國內新增83例確診，疫情又見升溫，由於日前嘉義喜宴染疫事件多人確診，嘉市長黃敏惠說，嘉義區疫情若擴大，國中小、幼兒園、補習班、課後照顧中心不排除全面停課，且要求學校校外教學應取得7成以上家長共識；市府教育處指出，已加強遠距教學演練等教育防疫整備。

教育處長林立生說，嘉義縣市為共同生活圈，尤其此次確診有不少教育相關人士，第一時間已嚴格提醒教育同仁，遵守傳染病防治法第36條規定，並減少社交互動，專心防疫，做好自主管理；依嘉市規定，嘉市校園若出現1例確診，該師生的課程班級均停止到校，並啟動線上教學，2例確診，則該校都停止到校，啟動線上教學。

教育處指出，各項防疫整備已啟動，包括加強實施遠距教學演練、教師登填遠距教學授課方式、遠距教學平台路徑的連結一併公告、「停課不停學」專區持續更新、課程性質確實無法線上教學則可兼採混成式教學或事後補課等。

教育處提醒各校，線上教學能彈性採用「同步線上、混成線上、非同步線上」等適性方式，顧及教學品質與學習成效，並特別提醒關注弱勢學生。