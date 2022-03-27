外來魚out！ 虎頭埤釣魚比賽成績出爐冠軍是他

「外來魚種out！」台南新化虎頭埤風景區管理所今首度辦理移除外來魚種釣魚比賽活動，來自台南市永康區的劉進清，以總計 13.5公斤紅尼羅魚，在報名參賽200名釣客中奪冠一，獲得獎金5000元及3個月釣魚月票。

這項另類釣魚大賽一早展開，今下午落幕，由台南市政府觀旅局長郭貞慧、市議員穎艾達利Ingay Tali 頒獎。郭貞慧指出，虎頭埤平常假日約1500至2000人次，這次釣魚比賽吸引逾3600人次入園，可見活動受到不少關注程度。這次比賽釣到的魚種以武昌魚為大宗、紅尼羅魚次之，總共移除外來魚種共計約93公斤。

她說，外來強勢魚種適應虎頭埤，繁衍並建立族群，已嚴重威脅原生魚種生存，雖今已移除93公斤，想要完全清除不易，提醒民眾不要隨便放生影響生態並珍愛原生魚種。

虎頭埤風景區管理所主任陳宏田說，本次比賽獲勝者名單及獎金如下：

（一）第一名（13.5公斤）：永康區劉進清獎金5000元＋釣魚月票3個月。 （二）第二名（9.5公斤）：新市區周永達獎金3000元＋釣魚月票2個月。 （三）第三名（6.5公斤）：新化區林昇緯獎金2000元＋釣魚月票1個月。 （四）第四名（6.3公斤）：永康區陳智傑、林憲樵獎金1000元＋釣魚月票1個月。 （五）第五名（6公斤）：永康區林憲樵獎金1000元 （六）最大尾獎（魚種：七星飛刀，2.5公斤）：新化區戴源益獎金1000元＋釣魚月票1個月。

台南新化虎頭埤風景區管理所今首度辦理移除外來魚種釣魚比賽活動，台南新市區周永達出示釣得巨大鯉魚。圖／虎頭埤風景區管理所提供