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嘉義縣大林鎮公所新建圖書館 6500萬補助到位年底將動工
嘉義縣大林鎮原鎮立圖書館年久失修，且空間狹小館藏不足，鎮公所爭取於轉運站旁爭取新圖書館，向教育部爭取經費補助約6500萬元日前獲核定，地方自籌款約3500萬元，預定年底施工明年完工，外觀結合鳳梨和書本等意象，希望打造更便民的公共空間。
大林鎮立圖書館建於1989年，鎮長簡志偉說，當初要建無障礙設施時，已經成功爭取到經費，但卻因為腹地狹隘，竟找不到空間施作。不僅前方無法擴建停車空間，就連新增藏書空間都沒辦法，「就目前需求來說，確實不敷使用」
教育部去年11月行文大林鎮公所，表示圖書館興建案核定計畫總經費9500萬元，部分補助6500萬元、地方配合款3000萬元。執行期程自核定日起至2024年底。縣府教育處表示，目前工程已進入建築師評選階段，預計今年底開工，工期約1年。
縣府教育處說，新大林鎮立圖書館址與舊轉運站部分重疊，在與地方人士協商後，決定在轉運站旁邊新建。副處長顏廷育說，未來新圖書館將增加館藏容量至6萬冊，布建完善無障礙空間，與舊轉運站結合，打造成更便民的公更空間。
嘉義縣大林鎮立圖書館興建計畫摘要表中提到，新圖書館總樓地板面積約2066平方公尺，地上共4樓，編制人員含臨時人員和志工共42人。教育處表示，未來建物設計也會結合大林在地蘭花、樹蛙、鳳梨等特色，期許打造大林觀光新亮點。
簡志偉引用藝術家李國修的話，「一輩子做好一件事就功德圓滿」，表示任內可以替大林鎮民爭取新建圖書館「問新無愧」，儘管過程中遇到許多阻力，但也遇到很多貴人，最終結果對大林是好的，「就我們的定位上來講，算是已完成階段性任務。」
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