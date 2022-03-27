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影／台南特搜待拆建物「搞破壞」 實境模擬累積經驗

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南特搜人員難得在待拆建物實境模擬破壞樓地板等訓練，參訓人員直呼，這是很難得的經驗。記者邵心杰／翻攝
台南特搜人員難得在待拆建物實境模擬破壞樓地板等訓練，參訓人員直呼，這是很難得的經驗。記者邵心杰／翻攝

面對倒塌建物，特搜人員該如何破壞樓地板入內搶救，多半僅能以水泥塊訓練基本功，遑論實境模擬，可遇不可求。台南市消防局與各局室為此建立聯繫平台媒合下，今年特搜人員救援訓練，選在南區新興國小待拆資源回收中心實境模擬，累積經驗，參訓人員直呼「經驗難得」。

消防局指出，歷經6年前的那場大地震，震倒了維冠大樓，也震撼了許多人的心裡，搜救人員除不分日夜的進行搜救，也一直在人命搶救與救災安全的考量下，不斷的進行協調及決策。有鑑於此，特搜人員除加強自身救援技能外、也持續累積各式建築物搶救的模擬訓練，增進團隊合作的默契。

然而，當搜救人員面對倒塌建物該如何演練因應，在實務模擬上有難度，所以搜救人員多半以破壞水泥塊，訓練基本功。所幸在議員協助下，台南市議會第3屆第5次定期會議聯合提案，共同推動及協助媒合下，讓市府各局、處機關提供待拆除的建築物供訓練使用。

因此，今年消防局特搜人員訓練，本周四至今天為期4天的救援訓練，特地選在南區新興國小待拆除資源回收中心，辦理相關震災搜救實境模擬。

災害搶救科指出，這次針對160多人特搜人員的實境模擬，從動員集結、紮營、建物倒塌、人員墜落救援及搜救犬搜索等，在各場域實境演練，尤其特搜人員難得模擬破壞樓地板等訓練，這對特搜人員是很難得的經驗。

消防局表示，平時充分善用待拆建物資源，加強演練累積經驗，不僅達到訓練的最大成效，也善盡公有財產最終的使用效益，共同為守護民眾生命安全而努力。

今年消防局特搜人員訓練，本周四至今天為期4天的救援訓練，特地選在南區新興國小待拆除資源回收中心，辦理相關震災搜救實境模擬。記者邵心杰／翻攝
今年消防局特搜人員訓練，本周四至今天為期4天的救援訓練，特地選在南區新興國小待拆除資源回收中心，辦理相關震災搜救實境模擬。記者邵心杰／翻攝

台南 建築 資源回收

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