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台南水道博物館花旗木綻放 搭小火車遊園正當時

中央社 / 台南27日電

台南山上花園水道博物館園區栽種的花旗木近日綻放，有遊客形容搭配遊園電動小火車場景，與阿里山櫻花鐵路有相似風情，館方鼓勵遊客把握花期，到園區欣賞不同風光。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，總面積達20公頃的山上花園水道博物館區，沿著當年輸水幹道「巴克禮大道」兩旁，有從日治時期就栽種大王椰子，現已形成壯觀的椰林大道。

館方2年多前在椰林大道外圍及新闢的山仔頂大道兩側種植20餘棵花旗木（又稱泰國櫻花），每年3月至4月盛開、約45天，每逢花期總是吸引大批遊客取景拍攝。

台南市文化局長葉澤山表示，花旗木綻放時花團錦簇，加上色彩豐富，充分展現南台灣的熱情，這幾年來不少景區大批栽種，已帶動賞花熱潮。

葉澤山指出，山上花園水道博物館園區的花旗木不以數量取勝，有遊客在山仔頂大道以特定拍攝角度，在遊園小火車經過時拍出與阿里山櫻花鐵路風情相似場景，而巴克禮大道的大王椰子搭配花旗木，景色也別有風味，遊客可趁花期到園區欣賞不同風貌。

他說，館方預計在清明連假舉辦寓教於樂的科學闖關活動，民眾可以安排一趟賞花、逛百年古蹟的悠閒親子之旅。

花旗木 台南 櫻花

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