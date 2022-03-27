台南市救國團表揚71優秀青年 黃偉哲：續傾聽青年聲音

台南市救國團慶祝青年節，今天表揚優秀青年，市長黃偉哲表示，父親也曾獲得青年獎章，強調會持續傾聽青年聲音，在公共政策上也會與青年有更多討論。

黃偉哲表示，青年是國家未來的中堅，優秀青年更是未來領航者，他特別提到自己的父親在50多年前也是青年獎章得主，父親對他的影響很大。他說，立法院已通過18歲公民權修憲提案，等複決通過，投票權就會下修到18歲，未來國家重要事務，就能納入更多年輕族群的聲音，對青年而言既是權利也是責任。

台南市救國團主任委員陳順章表示，每年救國團都會辦理優秀青年表揚活動，救國團自轉型為社團法人後，協助政府、培育青年、服務社會的作為從未間斷；期待得獎人能夠秉持初心，發揮所長共同為台南努力。

獲獎青年包含社會優秀青年教育部台南市聯絡處助理督導温燿旭等、大專優秀青年成功大學吳冠逸等及高中職優秀青年台南海事水產職業學校施慧文等71人。

台南市政府表示，黃偉哲上任就積極推動青年政策，成立台南市青年事務委員會，作為與青年在公共政策溝通諮詢平台，透過跨局處協力，根據青年需求對症下藥，盼協助青年就業、創業、成家立業。也招商引資打造多元產經環境，3年來增加3萬多個就業機會。今年生育獎勵金提升為1萬元，8月起托育費用補助每人每月提高至8500元至1萬4500元。