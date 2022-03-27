「水溝通了較不會淹水」 翁章梁與近百縣民一起清水溝

台灣即將進入汛期，嘉義縣府水利處和布袋鎮東港里長林榮泰，今天上午發動里民自主防災、清理社區水溝淤泥，縣長翁章梁和議員蔡瑋傑也加入行列。翁章梁說，布袋地區地勢低漥，漲潮期間聚落甚至低於海平面，只要水溝通了，就比較不會淹水。

嘉義縣府水利處今天上午在東港里啟動今年第1場「水患自主防災社區全民清溝活動」，由里長林榮泰帶領里民檢視當地排水溝渠需整理區域、清理水溝，共100多名里民參加。林榮泰指出，近年村民汛期前，都會檢視社區環境，尤其針對水溝清除雜草、樹枝、垃圾及雜物，美化環境兼防洪避災。

水利處長林谷樺說，近年常見極端氣候，颱風或豪大雨來襲時，河川水位高漲，排水設施若未妥善維護管理，容易堆積淤泥和雜物，產生堵塞、積水、發臭或造成污水溢流汙染環境等問題，連帶影響民眾日常生活，豪大雨時也可能因為淹大水危及民眾生命財產安全。