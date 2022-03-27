「水溝通了較不會淹水」 翁章梁與近百縣民一起清水溝
台灣即將進入汛期，嘉義縣府水利處和布袋鎮東港里長林榮泰，今天上午發動里民自主防災、清理社區水溝淤泥，縣長翁章梁和議員蔡瑋傑也加入行列。翁章梁說，布袋地區地勢低漥，漲潮期間聚落甚至低於海平面，只要水溝通了，就比較不會淹水。
嘉義縣府水利處今天上午在東港里啟動今年第1場「水患自主防災社區全民清溝活動」，由里長林榮泰帶領里民檢視當地排水溝渠需整理區域、清理水溝，共100多名里民參加。林榮泰指出，近年村民汛期前，都會檢視社區環境，尤其針對水溝清除雜草、樹枝、垃圾及雜物，美化環境兼防洪避災。
水利處長林谷樺說，近年常見極端氣候，颱風或豪大雨來襲時，河川水位高漲，排水設施若未妥善維護管理，容易堆積淤泥和雜物，產生堵塞、積水、發臭或造成污水溢流汙染環境等問題，連帶影響民眾日常生活，豪大雨時也可能因為淹大水危及民眾生命財產安全。
「排水溝像人體血管，每一條血管都暢通了，身體運作機能才會健全」，翁章梁說，水溝沒有清乾淨，社區就容易發生問題，他已指示水利等相關單位在汛期前確實檢視排水路及排水機具的正常運作，做好防災整備，並加強宣導民眾自主巡查居家周遭排水設施或排水孔，如有阻塞須立即疏通，以發揮排水功能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言