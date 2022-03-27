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台南加強特搜人員訓練 媒合待拆建物供「破壞」

中央社 / 台南27日電

台南市政府消防局近年加強特種搜救人員震災搜救訓練，但可用來演練破壞等救援技能的場地有限，經多名議員提案推動媒合市府各單位轄管待拆建物供模擬訓練，有助累積經驗。

台南市政府消防局今天發布新聞稿指出，2016年2月6日的地震造成維冠金龍大樓倒塌，搜救人員當時不分日夜搜救，也一直在人命搶救與救災安全考量下，不斷進行協調及決策，特種搜救人員平時所受訓練就相當重要。

台南市消防局指出，消防局平時除加強特種搜救人員自身技能外、也持續累積各式建築物搶救的模擬訓練，盼增進團隊合作默契，但以往在辦理相關震災搜救訓練時，可實際用來演練破壞、切割等技能的建物場地有限。

台南市消防局指出，經多名議員在台南市議會第3屆第5次定期會議聯合提案，推動媒合市府各局處、機關管轄的待拆除建築物供訓練使用，這個月由教育局及南區新興國小協助，提供校內待拆的資源回收中心建物，供特種搜救人員進行救援訓練，對累積經驗相當有幫助。

台南市消防局長李明峯表示，都會型災害救援現場對救災人員是很大考驗，平時充分善用待拆建物資源，加強演練累積經驗，不僅有助達到訓練最大成效，也善盡公有財產使用效益，消防局將持續強化相關搜救訓練及定期整合演練。

台南 建築 維冠

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