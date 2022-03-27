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南市提早汛期戰備 加速清淤及道路修補

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
南市提早汛期戰備，加速清淤及道路修補。圖／台南市政府水利局提供
南市提早汛期戰備，加速清淤及道路修補。圖／台南市政府水利局提供

即將進入4月降雨機率日增，台南市政府提早啟動汛期相關戰備，將加速清淤、疏濬作業，希望確保降低淹水災情，保障市民生命財產安全。

台南市政府水利局說，為避免箱涵、排水及道路側溝淤積，造成積淹水情事，日前已邀集相關單位如水利署第五、第六河川局、農田水利署、工業局、南科管理局、經濟發展局、環保局及各區公所等單位，盤點轄內河川、區域排水、市場排水、側溝等瓶頸段及須清淤地點。目前已完成河川、農田排水、各項排水設施、雨水下水道、道路側溝約500公里(約30萬立方公尺)疏濬。

水利局表示，南市雨水下水道長度約738公里，近10年由內政部營建署補助辦理早期建設雨水下水道縱走普查體檢，迄已完成683公里檢視，檢視率約94%，針對各區老舊箱涵破損修補案件，目前已完成約640處。

而重大箱涵修繕改建工程，市府持續爭取中央補助，自2017年起已核定約1.4億元，重大工程如南區利南街及歸仁區中山路箱涵改善工程，皆已完成改善並持續納入檢查。

路面破損修復部分，去年1月至今年2月總修補約2500件，持續派員巡查。

水利局說，若市民朋友發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋，請協助清除或通報環保局及區公所協助處理，如發現道路坑洞或塌陷可通報（06）2155555，將立即調派人員搶修。

南市提早汛期戰備，加速清淤及道路修補。圖／台南市政府水利局提供
南市提早汛期戰備，加速清淤及道路修補。圖／台南市政府水利局提供

雨水 水利局 台南

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