台南米其林座談會美食觀光優化 深度挖掘在地滋味

《米其林指南》今年首度納入台南，觀旅局為使業者更了解辦理一系列活動，推出「米其林指南交流座談會」，至昨天已辦理32場次，除分享各項資訊，並深入了解各區美食特色，挖掘進軍國際的潛力，吸引海內外遊客的到訪、嘗鮮，促進台南美食與旅遊持續蓬勃發展。

市長黃偉哲表示，台南不僅曾獲全球知名美食旅遊評鑑雜誌《米其林綠色指南Michelin Green Guide》肯定，列為國際人士到台灣旅遊的必遊城市之一，美國CNN電視台更曾讚美台南是美食界的王者，而美國世界華爾街日報美食作家也曾專文報導，推薦南市是世界美食博物館，可見台南旅遊及美食獲得國際的肯定。

為迎接《米其林指南》的到來，觀旅局起辦理一系列的活動，如在國際美食雜誌刊登台南美食專題、米其林主廚與在地業者的交流座談會、號召部落客撰寫推薦食記、全方面解構台南美食的國際美食論壇、以及輔導美食店家自我推薦、增加網路曝光度等，使台南在地業者更加了解此項國際級美食評鑑，與國際餐飲趨勢接軌，形成台南美食的優雅質變，點亮台南旅遊新亮點。

觀旅局郭貞慧指出，至昨天已辦理32場巡迴座談會，會中分享米其林指南評級制度、評審標準等資訊，也和業者交流，深度挖掘在地滋味，並積極輔導餐飲升級。觀旅局將會匯集各區美食特色與業者們的建議、想法，運用於接下來的活動中。

她說，台南旅遊除美食及古蹟外，近年來如虎頭埤風景區、德元埤荷蘭村、雙春濱海遊憩區、左鎮化石園區、山上花園水道博物館、南瀛天文館等景點都很受遊客的歡迎，觀光工廠、農村旅遊等也成為台南旅遊新亮點。目前台灣國際蘭展正在後壁的蘭花生物科技園區舉行，觀旅局在展期推出「蘭展月好康」活動（3月25日到4月6日），針對自由行以及團體旅遊民眾提供優惠方案，民眾只要憑蘭展門票或購票證明即可享優惠。