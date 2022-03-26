嘉市百家商店響應關燈1小時 減碳愛地球
響應國際關燈日-地球一小時(Earth Hour)，嘉義市環境保護局今晚號召市民朋友走出戶外到「森林之歌」聽音樂會，關閉不必要的電燈及耗電產品1小時，以行動響應節約能源，同時耐斯王子大飯店等影城、飯店、百貨與文化商圈等近百家店家，也以實際行動關閉招牌燈1小時，用行動響應節能減碳愛地球。
市環境保護局表示，依據經濟部能源局資料，每關閉1盞螢光燈具1小時(以螢光燈具20W*2為例)，可以減少0.04度電，依照嘉義市人口計算，關燈1小時可減少約1.06萬度用電，減少CO2排放5.4公噸，相當於種植5400棵喬木的碳匯量。所以越多人一起響應關燈1小時，不僅具有愛護地球的實質效益，更能夠強化「隨時隨地做環保」的信念，非常有意義。
市環保局長蕭令宜、阿里山林業鐵路及文化資產管理處秘書林其德、市議員鄭光宏、陳家平等人共同在晚上8點半與現場民眾參與關燈儀式，包括秀泰生活嘉義店、耐斯王子大飯店、遠東百貨嘉義店、新光三越嘉義垂楊店與文化商圈店家等近百家店家，也關閉招牌燈1小時，響應節能減碳愛地球。
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