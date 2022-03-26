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台南用行動節減碳 今晚多區域關燈1小時

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局響應「地球1小時 (Earth Hour)」，在赤崁樓關燈1小時。圖／南市環保局提供
台南市環保局響應「地球1小時 (Earth Hour)」，在赤崁樓關燈1小時。圖／南市環保局提供

台南市環保局今晚8點半響應全球性節能活動「地球1小時 (Earth Hour)」，在赤崁樓關燈1小時，周邊70店家也同步關燈，現場以手做創意燈籠、踩發電腳踏車，響應節能永續。

同時段市政府永華中心、新營區民治市政中心、全市37個區公所也配合關燈，另有53家百貨、量販店、飯店、醫院、台鐵新營車站也響應，關閉建築裝飾燈光1小時，以行動表達對節能減碳的支持。

赤嵌樓前的關燈活動，吸引約150名民眾到場，大家先參與環保局在關燈前安排的節電環保互動遊戲、手做創意燈籠、觀看環保影片、踩發電腳踏車體驗。現場還有太陽能咖啡車，曬太陽就能獲煮咖啡的電力，要讓更多人認識綠色新能源。

市長黃偉哲為響應「地球1小時 (Earth Hour)」，為活動現身拍攝宣導短片、照片，邀市民朋友永續府城。黃偉哲強調，關燈1小時不是只減碳1小時，而是要藉由活動傳達重視人與環境關係，不要過度浪費，為環境永續盡分心力。

環保局長謝世傑表示，南市響應中央「縣市共推住商節能行動計畫」，去年協助公寓大廈、學校、服務業汰換逾6600盞燈具，推動裝設能源管理系統等以提升用電效率，年節省48萬度電，減碳24萬960公斤。去年環保局輔導社區建構低碳永續家園，推動設備節能，汰舊更新LED燈具、節能電扇，設置太陽能路燈，累計節電度數1.24萬度，減碳6240公斤。

減碳 腳踏車

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