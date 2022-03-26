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雲林一級產業吹AI風 這些農漁業靠它找生存之道

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府從地方創生著手，把農漁業導入智慧科技，升級在地咖啡、鯛魚、農作物等多個產業變成AI科技示範場域。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣政府從地方創生著手，把農漁業導入智慧科技，升級在地咖啡、鯛魚、農作物等多個產業變成AI科技示範場域。記者陳苡葳／翻攝

雲林縣長年存在人口老化、就業機會少、基礎設施不足等問題，縣府從地方創生著手，把農漁業導入智慧科技，升級在地咖啡、鯛魚、農作物等多個產業變成AI科技示範場域，別開生面也找到新出路，更獲2022智慧城市創新應用獎肯定。

縣長張麗善指出，TGC台灣咖啡莊園、口湖台灣鯛、微醺農場、智慧農業大學及雲林數位農業行動平台、古坑國際心靈生態村等6案，是這次獲獎的成功案例。其中如咖啡產業透過田間監控、倉儲管理及烘焙曲線紀錄等系統與自動化流程，整合生產、加工到休閒服務，產出高品質咖啡豆，也提升生產效率，園區從供應鏈擴及服務面，還提供遊客參觀體驗，把咖啡從農業帶往觀光的路。

另口湖台灣鯛智能魚池，則是裝設感測設備監控、養殖，有自動投餌等智慧系統，可降低人力支出，產量也比傳統魚池多40倍，帶動台灣鯛出口效益，魚池也結合太陽能板產生再生能源，透過綠能管理系統循環，智慧又環保。

微醺農場建置智慧化溫室，引進養液及環控管理系統，導入物聯網技術，即時監控溫室內的各式環境感測數據，藉以反饋給控制系統，驅使自動化控制系統可相對調控合宜的光度、溫度、風量等，還可調配不同配比的水分、養分，讓作物栽培更準確。

縣府表示，透過地方創生專案辦公室，結合資策會轉型顧問服務、雲科大地方改造創生設計、虎科大智慧農業大學、逢甲大學地理資訊系統研究資訊中心等產官學研資源，發掘地方多樣DNA，傳統農業透過輔導升級數位化，從一級產業躍升智慧產業，也不再受限傳統生產力，彌補產量不穩缺口，連帶解決缺工問題。

TGC台灣咖啡莊園引進智慧科技設備打造自動化流程，園區已從以往的咖啡供應鏈，擴及到觀光服務層面。記者陳苡葳／翻攝
TGC台灣咖啡莊園引進智慧科技設備打造自動化流程，園區已從以往的咖啡供應鏈，擴及到觀光服務層面。記者陳苡葳／翻攝

咖啡 雲林

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