假日異域童話趴 遊逛嘉市異國多元市集

今、明兩天嘉義市文化局文化廣場舉行「異域童話趴」主題，除了有兩場「異起動手繪童話」手作課程外，規劃各族群8大品項，及50攤特色好運攤，是嘉義市最大異國多元文化市集「元氣抵嘉市集」，歡迎親子假日體驗。

嘉義市文化局代理局長葉國樑指出，「異域童話趴」主題，從孩子們純潔且充滿希望的觀點，帶著父母徜徉在多國的異想世界中。包括從北歐丹麥作家撰寫的「小美人魚」、法國經典故事「小王子」，以及日本民間傳說中英勇的「桃太郎」，讓親子一起享受美好的童年時光。

兩場「異起動手繪童話」手作課程，「森林裡的小紅帽—童話森林石膏盆」講師廖翠麗利用不同色系的想像，將夢想的森林裝進渲染色的石膏盆栽，創造獨一無二的童話森林。「我的童話之森—版印彩繪吸水杯墊DIY」講師江芊透過耳熟能詳的童話故事當做創作版印，創造各個不同的彩色童話故事。

會場同時結合生活木器、手作良物、友善小農和異國文化，各種族群8大品項，50「特色好運攤」，包括羅雅薰的「饅享受」、來自中國的閆瑩瑩的「Sundesign」、江芊的「花語貓」、莊麗娟「娃哈哈手作屋」等，元氣抵嘉-嘉義市多元文化市集」，讓更多人看到多元族群的特色。