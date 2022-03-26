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台南樂活鯤喜灣「藝起來灣」 攻略美食版圖！

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南區鯤喜灣樂活文化季今起兩天在鯤鯓、喜樹、灣裡推出系列活動，熱鬧又好玩。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區鯤喜灣樂活文化季今起兩天在鯤鯓、喜樹、灣裡推出系列活動，熱鬧又好玩。記者鄭惠仁／攝影

台南市南區鯤喜灣樂活文化季今起兩天在鯤鯓、喜樹、灣裡推出系列活動，包含田園採地瓜搭牛車、鯤鯓剝蚵體驗、喜樹黃槿葉拓印等。市府副秘書長王揚智表示，市府近幾年在南區大力開發如「黃金海岸水陸域遊憩整體規畫案」等，利用濱海觀光旅遊軸帶推展觀光。

王揚智說，鯤喜灣樂活文化季自2010年開辦以來，區公所與地方團體致力推廣地方文化，將鯤喜灣獨具的人文底蘊、黃金海岸景緻、農漁蚵仔產業及美食，透過遊程與展示，讓造訪者得以深入南區，探索此地多樣風情，細細挖掘鯤喜灣特色之美。

鯤喜灣有著眾多美食藏身巷弄，今年除了規畫集結在地小吃的「灣的FOOD」美味食堂、「灣裡美食散策」小旅行等美食為主題的亮點活動，還規畫有「灣來說菜」美食講座和喜樹義美香麵粉酥體驗等周邊活動。區長蕭琇華表示，搭配融合地方小吃和辦桌文化的「鯤喜灣風味餐」，一同攻略鯤喜灣的美食版圖。

今明兩天在灣裡萬年殿的活動會場除學校的演出外，還有歹銅古社x農特產市集、手工皂與種子文創社區技藝體驗；也結合科普自造遊戲，推出「藝起解謎鯤喜灣」戶外闖關遊戲和「輕便車遊鯤喜灣」體驗，結合地方文化元素，經由互動來推廣鯤喜灣特色。

台南市南區鯤喜灣樂活文化季今起兩天在鯤鯓、喜樹、灣裡推出系列活動，小朋友體驗踩高蹺。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區鯤喜灣樂活文化季今起兩天在鯤鯓、喜樹、灣裡推出系列活動，小朋友體驗踩高蹺。記者鄭惠仁／攝影

小吃 台南

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